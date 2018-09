Olyan aranyosak a fideszesek, amikor megpróbálnak meglepődni azon, hogy tombol a korrupció

Kisfiam, mi ez az egyes az ellenőrződben? – kérdezi az apuka a kisiskolást, aki nagy meglepődést szimulálva saját szemével is belenéz a kis füzetbe. Tényleg ott van, milyen meglepő! – nagyjából így szembesülnek a fideszes országgyűlési képviselők is azzal, amikor egy újságíró a korrupciós ügyekről kérdezi őket. Ők nem is tudnak semmiről.