Mostantól nem kötelezhetők az EP-képviselők a költéseik nyilvánosságra hozatalára

2015-re nyúlik vissza a történet, akkor egy nemzetközi újságírószervezet követelt átláthatóságot a 751 EP-képviselő és asszisztenseik gazdálkodásáról, leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a politikusok milyen jogcímen és mennyi pénzt kapnak az alapfizetésen kívül.

Az EP viszont megtagadta a válaszadást az adatvédelmi szabályokra és a köztisztviselőket érő feleslegesen nagy teherre hivatkozva. Most az Európai Unió Törvényszéke is hasonló döntést hozott - írja a 24.hu a Deutsche Welle cikkére hivatkozva. A bírák azt is hozzátették, hogy az adatvédelem érdekében ki lehetne takarni a személyes információkat a dokumentumokból, de ez túl nagy adminisztrációs terhet jelent.