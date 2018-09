Hiába ígérte Orbán a szurkolóknak, nem lesz pirotechnika a stadionokban

A pirotechnikát kedvelő szurkolói csoportok továbbra sem számíthatnak semmi jóra a kormánytól, ugyanis a fideszes képviselők ezúttal is csuklóból szavazták le azt a javaslatot, ami rendezte volna a kérdést. Sőt, nem csupán leszavazták, de információink szerint az is teljesen nyilvánvalóan látszott, hogy az illetékes bizottság tagjai nem is igazán vannak képben, más esetben egyszerűen ellenzik a pirózást.

Amit tudni kell a dologról:

Szilágyi György és Farkas Gergely jobbikos parlamenti képviselők augusztus közepén benyújtottak egy határozati javaslatot az Országgyűlésnek

Ezt az Országgyűlés Kulturális Bizottsága tárgyalta meg kedden

Itt azonban már a tárgysorozatbavételt is elutasították, pedig ha tovább engedik, akkor is csak a parlament elé kerül, amit továbbra is legfeljebb annyi követett volna, hogy a kormányra lett volna bízva egy új szabályozás kidolgozása

Tehát a javaslat igazából csak annyiról szólt, hogy a kormány rendezze végre a kérdést, foglalkozzon azzal az üggyel, amit Orbán Viktor márciusi szavai pezsdítettek fel.

Az Alfahír az egyik benyújtótól, Szilágyi Györgytől azonban úgy tudja, a bizottsági tagok egy része nem csak egyszerűen ellenezte a pirózást, hanem teljesen laikus is volt a kérdésben.

A benyújtói oldalon hiába hivatkoztak egyenesen Orbán Viktorra, aki szerint unalmasak a pirotechnika nélküli meccsek, a képviselők szerint nem kell csinálni semmit, nem jó irány a részletes szabályozás, ami végeredményben a pirotechnika részleges engedélyezésében teljesülhetne ki.

Úgy tudjuk, az egyik képviselőtől olyan abszurd ötlet is elhangzott, hogy a szurkolók egy stadionon kívüli szurkolói zónában használhatnák a pirotechnikát, mert az úgyis behallatszik a pályára. Eközben egy másik politikus petárdázásról beszélt, pedig az már a kilencvenes évek óta nem jellemző a hazai pályákra.

A bizottságban volt olyan ellenérv is, hogy a füst egyszerűen zavaró, mert megállíthatja a játékot, amitől a sportolók megfázhatnak és unalmas is kivárni, míg kitisztul a levegő. Szóval a témában illetékes bizottság nem igazán volt illetékes a témában.

Lapunknak Szilágyi György azt mondta, hogy Orbán Viktor üres ígéretét bizonyítja az is, hogy a bizottság egy olyan dolgot szavazott le, ami önmagában még nem is változtatott volna semmin. Tény: a javaslat párbeszédet kezdeményezett volna, a dokumentum semmilyen konkrétumot nem tartalmaz azon kívül, hogy a sportági szakszövetségek kezébe adja az irányítást.

Júniusban a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) háttérbeszélgetésén már próbálták jelezni, hogy nem lesz többé pirotechnika. Akkor azt mondták, hogy sem jogilag, sem biztonsági szempontból nincs arra mód, hogy a futballstadionokban pirotechnikai eszközöket használhassanak a szurkolók.

Az eseményen elhangzott, hogy az MLSZ nem alkalmaz szigorúbb szabályokat, mint a magyar jogszabályok, és ezalatt két dolgot kell érteni: az egyik az általános tiltás, amit Orbán Viktor ígérete nyomán politikai úton rendezni lehetne, ha nem feküdnének a fideszesek mindig keresztbe. A másik a biztonságról szól, magyarul arról, hogy tömegben mennyire veszélyes és szabálytalan a pirotechnikai eszközök használata. Ezt lehetne részletesebben szabályozni, hogy ne legyen teljes tiltás.

Megint más kérdés, hogy a szurkolókat általában nem tartja vissza a szabályozás, a komolyabb mérkőzéseken így is előszeretettel alkalmaznak pirotechnikai eszközöket a látványvilág feldobásához, az MLSZ azonban abszurd módon rendre megbünteti a klubokat a hangulatosabbá tett mérkőzések után.

Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy lehetne ezt a kérdést rendezni, de inkább el sem kezdik, akár annak árán sem, hogy így Orbán Viktorral is szembe mennek a fideszes képviselők. Vagy legalábbis úgy látszik.

(Fotók: Béli Balázs/Alfahír)