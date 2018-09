Kőbe vésték Balog Zoltán nevét Kálvin és Luther emlékhelyén

A lap beszámolt arról, hogy Sashalom és Rákosszentmihály határán tavaly építették meg Közép-Európa legnagyobb reformáció-emlékhelyét. A korábban elhanyagolt, 12 ezer négyzetméteres területet parkosították. A Reformátorok terének elnevezett helyen kilátót és kávéházat is építettek.

Itt avatták fel Bocskai István, Kálvin János és Luther Márton bronzból készült egész alakos szobrát, R. Törley Mária alkotását is. A szoborállítást Szatmáry Kristóf fideszes képviselő kezdeményezte, az erre létrehozott alapítvány 81 millió forintot kapott a Magyar Nemzeti Banktól.

„Közös felelősségünk, hogy meglátszódjon Magyarországon, hogy itt keresztények élnek”

– jelentette ki az avatási ünnepségen Balog Zoltán, aki akkor még az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője volt. Az országgyűlési választás után megvált miniszteri tisztségétől, illetve parlamenti mandátumáról is lemondott, hogy állítása szerint visszatérjen a református lelkipásztori szolgálathoz. Ugyanakkor jelenleg is a fideszes Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke és a miniszterelnök romaügyi biztosa. A Reformátorok terén lévő szobrok talapzatán bibliai idézetek olvashatók, valamint Balog Zoltán szavai is:

„Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged.”

A szobrászművész a Népszavának azt mondta, az ő döntése volt, hogy Balog neve és szavai a talapzatra kerüljenek. R. Törley Máriának megtetszettek Balog gondolatai, de a nevét csak akkor véste fel, miután megvált miniszteri tisztségétől. De a szobrászművész hozzátette, szerinte Balog nem miniszterként, hanem lelkipásztori minőségében mondott beszédet. Balog Zoltán a Népszavának úgy fogalmazott:

„A Közép-Európa legnagyobb reformáció-emlékművének alapkőletételekor elmondott beszédem idézett mondatát a művész, R. Törley Mária fel kívánta vésni a talapzatra, s ehhez engedélyemet kérte. Ez a szándék nekem nagyon megtisztelő volt, így szívesen hozzájárultam a mondat feltüntetéséhez. Az emlékművet állító kuratórium ebben őt támogatta.”

Fotó: Bartos Gyula/EMMI