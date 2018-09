Modernebb elektromos luxusautó kell a budavári polgármesternek, vesz neki egyet az önkormányzat

A fideszes Nagy Gábor Tamás jelenleg egy elektromos Nissan Leaf típusú hivatali autót használ, de az általa benyújtott módosító javaslat alapján úgy tűnik, nem elégedett vele.

Nagy Gábor Tamásnak ráadásul egy másik autó is rendelkezésére áll, az elektromos jármű ugyanis nem megfelelő hosszabb utak megtételére, így tavaly május óta egy hibrid meghajtású Lexus IS 300h Luxury típusú autóval is közlekedhet, amit 15 millióért vett meg az önkormányzat. Ilyen:

Olyan sokat általában azért nem kell utaznia: a városházától körülbelül 200 méterre található az a műemléképület, melyben az önkormányat biztosít egy 71 négyzetméteres lakást a polgármesternek - mint a Magyar Nemzet 2016-ban kiderítette, mindössze havi 81 ezer forintért. Az önkormányzat nyáron ezt a lakásbérleti szerződést öt évvel meghosszabbította.

Veres Dávid, az önkormányzat független képviselője szerint azért is arcpirító a ciklus alatt már harmadik polgármesteri autóvásárlás, mert az észak-budai tűzoltóknak közben mindössze egy 12 éves Mercedes tűzoltóautó áll rendelkezésükre, ami a katasztrófavédelmi beszámoló szerint műszakilag megbízhatatlan.

(Fotó: Kovács Attila/MTI)