Dárdai Pál szintet lépett az idei szezonban?

A Bundesliga hatodik fordulójában a Dárdai Pál vezette Hertha BSC 2-0 arányban legyőzte a Bayern Münchent. Ha valaki esetleg lemaradt volna, itt a meccs összefoglalója, a gólok 3:18-nál és 6:07-nél:

Dárdai Herthája jelenleg holtversenyben áll a Bundesliga élén a Bayern Münchennel.

Gyorsan halad felfelé

Dárdai Pál 2012-ben még a Hertha U16-nak volt az edzője, 2014. október 11-én viszont bemutatkozhatott egy felnőtt csapat kispadján, a magyar válogatottén, ahol debütálásán rögtön 33 éves negatív szériát szakított meg: ennyi idő után sikerült újra pontot szerezni Románia ellen, Bukarestben.

2015. február 5-én a Hertha vezetőedzői pozícióját is megkapta, sokáig nem volt tartható a párhuzamosság, így távozott a magyar válogatott kispadjáról. A kemény védekezésre felépített csapata volt a végül az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjéig szárnyaló válogatott alapja. Ennek, valamint karakán, határozott, a mellébeszélését kerülő stílusának köszönhetően a magyar szurkolók kedvencévé vált.

Hertha

A berlini csapatot a kiesés réme fenyegette, amikor átvette őket, a cél egyértelmű volt: el kell kerülni a másodosztályt. Dárdai bent is tartotta a csapatot a 15. helyen, sőt, a 2015-16-os szezonra úgy összerakta őket, hogy a bajnokságban a 7. helyen végeztek, a kupában elődöntősök voltak. Az Európa-liga viszont nem jött össze nekik, a harmadik selejtezőben a dán Brøndby kiejtette őket.

A bajnokságban 2016-17-ben is elkapták a fonalat: a 14. fordulóig veretlenek voltak, akkor a Werdertől kaptak ki, féltávnál még a harmadik helyen álltak, Berlinben Dárdai Pált választották Az év emberének. A bajnokságot a 6. helyen fejezték be, ezzel automatikusan megvolt az EL-csoportkör. Az Európa Liga viszont ezúttal sem működött náluk, az Athletic Bilbao, az Östersund és a Zorja Luhanszk mögött az utolsó helyen zártak.

2017-2018-ban, főleg a szezon második felében, az előző évekhez képest gyengébben szerepelt a Hertha, a bajnokság 10. helyén futottak be.

Idén eddig szárnyalnak

Dárdai már a bajnokság előtt arról beszélt, hogy ki-ki meccsekkel indul a szezon, ha vereségek jönnek, rögtön lőni kezd rá a sajtó, ha viszont győzelmek, akkor a mennybe emelik – végül utóbbi következett be.

Az első fordulóban, hazai pályán 1-0-ra verték a Nürnberget, ami azért még nem volt akkora sztori. A második fordulóban már lehetett érezni, hogy sok van bennük, amikor 10 év után sikerült legyőzni a Schalkét idegenben, 2-0-ra, le is ülhetett a forduló álomcsapatának képzeletbeli kispadjára.

A harmadikban óriási meccsen játszottak 2-2-t a Wolfsburg otthonában, hogy utána a Mönchengladbachot verjék egy még izgalmasabb összecsapáson (4-2), ez már komoly elismerést hozott Dárdainak.

A mindig kritikus Frankfurter Allgemeine Zeitung is azt írta, hogy Dárdai most ért fel a csúcsra, mert a berlini csapat játéka „olyan szép, mint igen ritkán”. A magyar edző a német újságírók szerint azt bizonyította, amit eddig nem nagyon: oké, hogy a védekezést világszínvonalúan össze tudja rakni, de kiderült, hogy tud támadni is a csapata.

A Werder Bremen ellen viszont megtört a lendület, jött a szezon első veresége, 3-1.

A bravúr

A Hertha különösen nehéz helyzetben volt, a Bayern München ellen kellett megmutatniuk, hogy az első négy forduló az általános, a Werder elleni csak a kisiklás. Ezt végül óriási teljesítménnyel meg is tették, 75 ezer néző előtt a berlini stadionban. Dárdai ekkora bravúrt még soha nem mutatott be edzői pályafutása során.

A Hertha utoljára 2009 februárjában tudta legyőzni a bajnokságban a Bayern Münchent, akkor Dárdai még nem a kispadon, hanem a pályán volt. Nyolc év után történt olyan, hogy a müncheni csapat az Oktoberfest idején szenvedett vereséget.

Ami viszont a legjobban bemutatja a szezonkezdésüket: a Hertha öt forduló alatt szerzett 13 pontot, ez abszolút klubrekord.

Folytatás jövő héten a Mainz otthonában.