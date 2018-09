Jamaikából és Pakisztánból származik London két esélyes polgármesterjelöltje

Londonban 2020-ben tartják a következő polgármesterválasztást. A nagyobb pártok már elkezdték a jelölési folyamatot, sőt a Munkáspárt és a Konzervatív Párt el is döntötte, ki lesz a jelöltjük. A baloldaliak a most is regnáló Sadiq Khant indíjták újra, a konzervatívok pedig pénteken véglegesítették, hogy jelöltjük a jamaikai származású Shaun Bailey.