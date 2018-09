Vári Attila a Magyar Vízilabda Szövetség új elnöke

A 42 éves Vári Attila Kemény Dénest váltja a poszton, utóbbi 2012 vége óta töltötte be a tisztséget, nyáron azonban jelezte, szeptember 30-ával távozik.



Az MVLSZ szerda reggelre hirdette meg a közgyűlést, amely akkor határozatképtelennek bizonyult, így a Duna Arénában már nem volt jelentősége annak, hányan jelennek meg a tagok közül. Végül a 366 mandátummal rendelkező tag közül 144-en regisztráltak az uszodakomplexum egyik különtermében.



A közgyűlésen először Hesz Máté főtitkár mondott köszönetet Kemény Dénesnek azért a 2114 napért, amelyet a szervezet elnökeként töltött el.



Ezt követően Kemény Dénes lépett a pulpitushoz és röviden köszönetet mondott a vízilabdában eltöltött huszonkét évért, majd távozott a teremből.



Mint az a közgyűlésen kiderült, 51 elnökjelölés érkezett be a szervezethez, mindegyik Vári Attilát jelölte meg, s mivel vasárnap sem jelentkezett újabb elnökjelölt, ezért ő maradt az egyetlen, aki indult a posztért.



A voksolás előtt Vári Attila "Folytassuk egy csavarral!" címmel mutatta be programtervezetét, amelynek legfontosabb pontjai a megfelelő számú szakemberképzés, a sportdiplomácia erősítése, a szakmai műhelyek és központi akadémiai rendszer kialakítása voltak.