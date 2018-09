Minden, ami vasút: hétvégén Békéscsabán gyűltek össze a vasútbarátok

Mert bőven voltak mozdonyok, amelyekre fel lehetett mászni, amelyekbe be lehetett tekinteni, és ha kérdésünk volt, akkor egyenesen a masiniszta válaszolt a vezetőfülkében. A kicsiknek kerti vasút is volt baráti áron, és persze igazi vonatozásra is sor került, hiszen az állomásról a fűtőházba, majd vissza is elvitt mindenkit a vonat.

Ki lehetett próbálni a hajtányt, meg lehetett nézni a szobányi vasútmodelleket, és legomodellt, de lehetett forgalmat irányítani szimulátoron, és sínt fűrészelni a szabadban. Egyszóval mindenki megtalálta a számításait, aki szereti a vonatokat, és még az is, akit nem hoz túlzottan lázba, de nyitott minden érdekességre.