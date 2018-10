A parlamentben is megjelent a mellrák elleni küzdelem

Aki ma esetleg figyelemmel kísérte a parlamenti ülés közvetítését, az kiszúrhatta a Jobbik képviselőjén Potocskáné Kőrösi Anitán a rózsaszín szalagot, ami a mellrák elleni küzdelem jelképeke. Felkerestük a politikust, hogy megtudjuk, miért érezte fontosnak a szalag viselését.

Az ellenzéki képviselő elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja, hogy személyesen is tegyen a mellrák visszaszorításáért és a betegség kialakulásának megelőzéséért. Azért is viseli szívén az ügyet, mert személyes érintettségi körében többen küzdöttek meg az elsősorban nőket sújtó daganatos betegséggel, de sajnos volt olyan is, akit legyűrt a kór. A képviselőasszony így vesztette el apai nagyanyját.

„Úgy gondolom, hogy nem lehet eleget beszélni a mellrák megelőzéséről, amíg akár egyetlen nő is érintett. A nőkben kialakult frusztrációs érzés feloldása mindannyiunk felelőssége, példát kell mutatnunk családtagjaink, ismerőseink előtt és nemcsak a rendszeres önvizsgálat és nőgyógyászati szűrés fontosságára kell felhívni a figyelmet, hanem a mammográfiai vizsgálatok szükségességére is”

-mondta a politikus, aki szerint a felvilágosításra szánt összegeket tovább kellene növelni, olyan tájékoztató, szemléltető eszközöket kellene eljuttatni már az általános- és középiskolákba, melyek a valóságnak megfelelően mutatják be a daganatos betegséget és rávilágítanak arra, hogy a korán felismert mellrák gyógyítható.