"Mi nem akarunk a Hős utca sorsára jutni"

Hétköznap délelőtt, Ecseri úti metrómegálló. Az aluljáróban fiatal férfi, erősen bódult állapotban maszturbál, mellette iskolás csoportot terelnek a tanárok.

"Mindennapos ez, már fel sem tűnik" - mondja egy ottani árus, aki szerint, ha nagy ritkán fel is tűnnek a rendőrök, és elzavarják a drogosokat, azok visszajönnek hamar.

A Hős utcai gettó felszámolásával (és az olcsó dizájner drogok robbanásszerű terjedésével) Pest más, egyébként élhető részei kerülnek veszélybe, párhuzamosan azzal, hogy a frekventált belvárosból kiszorítják ezen drogok felhasználóit.

Korábban már írtunk a Zuglóban található Pillangó parkban tapasztalható állapotokról, s nagyon úgy tűnik, hogy a IX. kerületi József Attila lakótelep lehet a következő áldozat.

Hős utca: a drogosok szétszórása a jól menő lakótelepeket is veszélyezteti A Hős utcai gettó felszámolása miatt a kábítószeresek átszivárogtak a Pillangó parkba, Zugló egyik közkedvelt és viszonylag drága lakótelepére. Szakértők szerint a biztonság az elsődleges szempont ingatlanvásárláskor, így sokat ronthat vagy éppen javíthat egy-egy környék árfekvésén, ha ehhez hasonló ki- és betelepítések történnek. Nagy felelősségük van ebben az önkormányzatoknak.

Budapest egyik legélhetőbbnek tartott lakótelepét ugyanis több lakó szerint egyszerűen "elárasztották" a drogos hajléktalanok. Több beszélgetőpartnerünk is megjegyezte, hogy a probléma már korántsem csak az Ecseri úti metrómegállót és aluljárót érinti, hanem a lakótelep belsejét is.

Való igaz, a parkos, játszó- és közösségi terekkel jól ellátott lakótelep ideális terep e célra, csakhogy az ott lakók ebből - érthető okokból - egyáltalán nem kérnek.

"Amíg jobb idő volt, addig a fák alatt, bokrok tövében fetrengtek, kiütve, saját piszkukban fetrengve, sőt. A játszótérre sem lehetett levinni a gyerekeket"

- sorolta nekünk egy ott lakó.

Tudomásunk szerint készült egy nyílt levél is, amiben az ott lakók a polgármester segítségét kérik. Ebből kiderült, hogy a jelenség az utóbbi időben harapózott el igazán, nemcsak éjjel, már nappal is, és nemcsak a metrómegálló környékén. Eszerint az utóbbi hónapokban csak romlott a helyzet, már a lakótelepet belső részen, játszótereken, az óvodák és az iskolák mellett is megjelentek az alkoholtól, kábítószertől öntudatlan állapotban fetrengő emberek. Mint írják: "Mi nem akarunk a Hős utca sorsára jutni. Mi békében és biztonságban akarunk élni, itt a József Attila-lakótelepen. Mert ez az otthonunk."

A nagyobb nyomaték kedvéért a nyílt levél mellett a József Attila lakótelep lakói aláírásgyűjtésbe is kezdtek.

Természetesen megkérdeztük az IX. kerületi önkormányzatot és a rendőrséget, hogy kaptak-e már megkeresést az ott lakóktól, tudnak-e a problémáról, és ha igen, akkor milyen intézkedéseket tettek.

A rendőrség válaszából kiderült, hogy ők bejelentést még csak nem is kaptak a lakótelepről, sőt, nem is tapasztalták, hogy megjelentek volna a lakótelepen a drogfüggők. A rendőrségi statisztika szerint a kerületben csökken a bűncselekmények száma, ráadásul a lakótelepen is folyamatosan járőröznek.

Az önkormányzat érdeklődésünkre, miszerint tudnak-e a problémáról, azt válaszolta:

"Önkormányzatunk folyamatosan nyomon követi Budapest legzöldebb lakótelepén, a József Attila-lakótelepen zajló eseményeket. Kerületünk vezetése minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozik, hogy a lakótelepen élők biztonságát megőrizze, életkörülményeit javítsa."

Mint kiderült, hivatalos megkeresés a lakók közössége részéről nem történt, az egyedi bejelentéseket viszont minden esetben kivizsgálják.

"Ma délelőtt 11-óra.Ecseri metró lejáratánál egy zombi éppen kielégíti magát, és közben jön egy iskoláscsoport, ezt ők végig nézik. Én: hívom a 112 segélyhívót, kérem azonnali intézkedésüket, vették a hívásom, 25 perc után oltári nénózással megérkezett a mentő, de sajnos nem csináltak az illetővel semmit, azt mondja a mentős, hogy most mit csináljunk vele? Vigyük az égetőbe, vagy a Polgármester kertjébe?"

- olvasható a lakótelep egyik Facebook csoportjának bejegyzésében. Úgy tudjuk, a polgármesternek is elküldték az esetet, hogy tegyen valamit az ügyben.

Kevésbé radikális megoldást sürget egy másik ott lakó beszélgetőpartnerünk, aki azt tanácsolta a kerületi vezetésnek: