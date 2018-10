Dárdai fia még nem döntötte el, hogy magyar vagy német válogatott szeretne-e lenni

Mint írtuk, kihirdette a magyar labdadrúgó válogatott keretét Marco Rossi szövetségi kapitány a következő Nemzetek Ligája meccsekre.

A keretben először kapott helyet Willi Orban, az RB Leipzig német, lengyel és magyar állampolgársággal is rendelkező védője, aki évekig hezitált azon, hogy elfogadja-e a meghívót, hiszen korábban még a német válogatott környékén is felmerült a neve lehetséges opcióként, most azonban meghozta a döntést.

Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában elárulta: szerette volna, ha Dárdai Pál fia, Dárdai Palkó is csatlakozik a kerethez, ám ő még nem döntötte el, hogy magyar vagy német válogatott szeretne-e lenni.

Dárdai Palkó ebben az idényben már tagja a Hertha BSC első keretének, sőt, kezdőként is szerepelt már a Bundesligában. A 19 éves támadó Berlinben született és szerepelt a német korosztályos válogatottakban is.

"Édesapjával egyeztettem és jeleztem felé, hogy Palkóról semmiképp sem szeretne lemondani a magyar válogatott. Abban maradtunk, hogy Palkó fejlődése érdekében hagyunk számára időt ennek megfontolására, hiszen – ahogy Willi Orban esetében is láthattuk – egy fiatal játékos számára ez nehéz döntés, ugyanakkor más nem határozhat ebben a kérdésben helyette" - mondta Rossi.