Tombol a fideszes kultúrharc

Október 31-i hatállyal leváltják Prőhle Gergelyt a Petőfi Irodalmi múzeum főigazgatói posztjáról. Az ügyben Kásler Miklós EMMI-miniszter hozta meg a döntést - írja az Atv.hu kormányzati források alapján.

Prőhle nem kívánt nyilatkozni a tévének. A csatorna úgy tudja, hivatalos értesítést még nem is kapott a leváltott főigazgató.

Mint ismert, korábban a kormányközeli Demokrata írt Prőhle Gergely leváltásáról, az akkor nem bizonyult valósnak. Most az Atv.hu-nak azt mondták kormányzati források: "ez a mostani döntés nagyon úgy tűnik, hogy visszafordíthatatlan".

Prőhle Gergelyt a Magyar Idők kultúrharcos sorozatában támadták, elsősorban a Kassák kiállítás miatt.

A Fideszen belüli kultúrharcról itt olvashat bővebben:

Lévén, hogy az április 8-i választás után az ellenzékben már nem látnak potenciális ellenfelet a kormányoldal berkein belül, a rendszer elkezdett „belső ellenségeket" keresni. A leszámolások azt üzenik, hogy senki sincs biztonságban, a legkisebb hiba, elszólás, elhajlás is fővesztéssel jár. Erre a sora jutott most Orbán Viktor egykori fősajtósa is, a Balassi Intézet vezetője.