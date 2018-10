Szabó Szabolcs is elhagyta az LMP frakcióját

Az Együtt színeiben egyéni mandátummal a parlamentbe jutó, majd a párt megszűnését követően az LMP frakciójához csatlakozó Szabó Szabolcs már akkor kilátásba helyezte a frakcióból való távozást, mikor Szél Bernadett távozott a társelnöki posztról.

Akkor azt mondta, hogy ha az LMP nem változtat az alapszabályán, akkor független képviselőként folytatja tovább. Pedig Szabó már a választások előtt is arról beszélt, hogy ha bejut a parlamentbe, nem akar függetlenként dolgozni, frakcióhoz akar tartozni. (Neve több pártnál is felmerült, lapunk úgy értesült, hogy megegyezett a Párbeszéddel is.)

Az LMP nem változtatott, Szabó pedig tartotta a szavát, így az LMP frakciója a májusi 9 főről október elejére 6 főre csökkent.

A politikus kilépését kedd este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azzal indokolta, hogy

a párton belüli folyamatos harcok hátráltatták a munkájában, és nehezen viselte, mikor mások számonkérték rajta az LMP belügyeit,

nem értett egyet azzal, hogy az LMP EP-képviselője, Meszerics Tamás nem szavazta meg a Sargentini-jelentést,

valamint úgy hallotta, hogy felmerült Schiffer András visszatérése a pártba.

Utóbbit Schiffer cáfolta, egyenesen "gyerekes fake newsnak" titulálta, de kettejük kapcsolatában emlékezetes az is, hogy az alapító Schiffer András annak idején épp azért hagyta ott az LMP-t, mert a frakcióban helyet kapott a liberális Szabó Szabolcs.