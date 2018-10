Fideszes propagandakiadvány: legyünk büszkék a pöcsre kötött nemzeti színekre!

Szerkesztőségünk büszkén olvassa a mai orbánista propagandakiadványt, melyben próbálják védeni a nemzeti színeket finoman szólva sem rendeltetésének megfelelően használó rezsibiztost. A szerdai ülésnapon ugyanis kiszúrtuk, a Fidesz ügyeletes bunkósbotja a piros-fehér-zöld madzagot az alsó gomblyukába, azaz nem a szíve, hanem egy sokkal lejjebb eső testrésze fölé kötötte. Konkrétan a tökei fölé.

Fel is tettük a kérdést olvasóinknak (így az említett propagandakiadvány szerkesztőinek is): vajon mire is gondolt a költő? A szavazatokat továbbra is várjuk!

Miért lóg egy nemzetiszín madzag a rezsibiztos zakóján? Furcsa dologra lettünk figyelmesek a Parlament tegnapi ülését nézve. Németh Szilárd honvédelmi államtitkár, rezsibiztos és néha ügyeletes bunkósbot zakójának alsó gomblyukában egy piros-fehér-zöld madzag volt befűzve. Az biztos, hogy nem egy lepottyant gombot helyettesít, mert az államtitkár - a protokollnak megfelelően - a felső gombbal húzta össze zakóját.

Hogy a kolbászból hogyan lesz kerítés, pontosabban vidékizés, azt nem nagyon értjük a Pravda Lokál (ugyanaz) mai írásából, de hát mi – Pelikán elvtárssal szólva – biztosan „ideológiailag nem vagyunk elég képzettek”. Kedvenc Fidesz-alelnökünk ugyanis nem vidéki, hanem csepeli, amely fővárosunk egyik kerülete, és finoman szólva sem a mezőgazdaságáról ismert. Tehát a nevét sem vállaló propagandistának inkább „proliznia” kellett volna. De logikát éppoly nehéz találni a Fideszben, mint olyan politikust, aki nem lopott.

Válaszlehetőségeink között emlékeztettük a neobolsevik Fideszt, pártjuk (Bencsik János kivételével) Gyurcsánnyal karöltve szavazta le a Trianon-emlékévet. (Emlékszünk még Orbánék 1990-es kivonulására is!)

Lesöpörték a magukat nemzetinek hazudó kormánypártiak a Trianon emlékévet Egészen döbbenetes, de az egész Országgyűlésben mindössze egyetlen kormánypárti képviselő, a fideszes Bencsik János támogatta, hogy 2020-at Trianon emlékévvé nyilvánítsák. Emlékezetes, a Jobbik-frakció két tagja, Szávay István és Farkas Gergely jegyezte azt a parlamenti határozatot, amely többek között felkérte volna a magát nemzetinek hazudó Orbán-kormányt az emlékév programsorozatának előkészítését és kidolgozását szervező, a parlamenti frakciók által jelölt személyekből felálló emlékbizottság létrehozására.

Na, most a Trianon-emlékév leszavazásából levezetni, hogy ez „trianonozás” meg gúnyolódás, ez az MSZMP agitprop osztályán is minimum elégedett pártfőtitkári csettintést, Vörös Csillag Érdemrendet és egy hét ingyenes üdülést ért volna a Szovjetunió Kommunista Pártjának szocsi pártüdülőjében.

