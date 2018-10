Hajnalban jön az évtized legjobban várt bunyója

Khabib Nurmagomedov jelenleg a UFC könnyűsúlyú, veretlen bajnoka. 26 meccsből 26 győzelem, abból 8 KO, minden esetben fojtással. Conor McGregort stílusa, rettenetesen nagy pofája és nem utolsó sorban a harctudása a sportág csúcsára repítette, sőt, globális sztár lett a hipszter bunyósból, az 5 legnézettebb gálából 4-en ő volt a főszereplő, amivel alaposan előrerántotta a UFC szekerét is, de azt azért nem jelenthetjük ki, hogy ő lenne az oktagon legjobb harcosa. A szervezet történetében viszont ő volt az első, aki egyszerre két súlycsoportban is a trónon volt. Mérlege nem száz százalékos, 24 meccséből 21-et nyert meg, 18-at kitüssel. A vereségeit mindig a földön szenvedte el, ez még fontos lesz, de erről majd később.

McGregor 2016.11.13-án szerezte meg második övét Eddie Alvarez ellen a második menetben, TKO-val, ez volt a könnyűsúly, a pehelysúlyú címmeccsén elég volt neki 13 másodperc, hogy kivégezze az akkori bajnokot, Jose Aldót. Utána viszont azt mondta, hogy elég volt. Elvileg a családjára koncenrált, gyermeke született, de azért 2017. augusztus 26-án ringbe szállt a Money Fight éjszakáján, ahol összecsapott a veretlen boxoló Floyd Mayweatherrel, aminek sportszakmai értéke kevés volt, az ökölvívás szabályai szerint harcoltak, McGregor nyilván veszített így, de annyi pénzt kalapozott össze ezzel, hogy azóta is dollárok potyognak a seggéből, hogy még éppen szofisztikáltak maradjunk.

McGregor helytállt, de elfáradt: Mayweather technikai KO-val győzött A felek az ökölvívás szabályai alapján feszültek egymásnak, ami egyértelműen Mayweather malmára hajtotta a vizet. McCregor még soha nem harcolt 12 meneten keresztül, nagyobb kesztyűket kellett használnia, mint az MMA-ban. McGregor nagyon koncentráltan lépett a szorítóba, Mayweather inkább csak vigyorgott. Az ír ketrecharcos rögtön nekirontott ellenfelének, a sorozatos lábcserékkel és a félelmetes gyorsasággal úgy tűnt, hogy meglepte az amerikait.

A konfliktus

McGregort sokáig nem hatotta meg az oktagon, pedig minden létező harcos kihívta, a szervezet és annak vezetője, Dana White a visszatérés érdekében győzködte, címvédés hiányában bukta az öveit, de ahogy haladtunk előre, érezni lehetett, hogy Nurmagomedov felkeltheti az érdeklődését. Így lett.

Khabib és Conor még spanoltak a kezdetekben. 2014-ben Twitteren kommunikáltak egymással, McGregor közös edzést ajánlott Las Vegasban. A UFC 178 után össze is álltak egy képre:

Egy évvel ezután kezdett változni a felállás. Jose Aldót kivégezte McGregor, megszerezte a pehelysúlyú bajnoki övet, de rögtön jelezte, hogy többet akar, ezért rástartol a könnyűsúlyra is, amiben többek között Nurmagomedov is harcolt.

Azt érdemes tudni, hogy Conor könnyűsúlyú címmeccse előtt, ami Rafael dos Anjos ellen lett volna, utóbbi megsérült, ezért csúszott az egész sztori. Az ír megkapta Nate Diazt, akitől viszont kikapott, rögtön visszavágót követelt, létre is jött, itt már ő győzött. A könnyűsúlyú címmeccset, hosszú lobbizás után, New Yorkba vihette a UFC, ahol addig törvénybe ütközött a kevert harcművészetek (MMA) gálák rendezése. Az első ottani shown viszont nagyot akartak gurítani, pedig ha izgalmakat és kőkemény trash talkot akarsz, amit az amerikaiak borzalmasan kajálnak, már a meccs előtt a UFC-ben, akkor nem tudod megkerülni Conor McGregort, rá van szükséged, az ő - mindenkit rommá oltok - személyisége garantáltan vonzza a nézőket. Igenám, de közben Nurmagomedov is szépen építette magát, olyannyira, hogy akár ő is kaphatta volna az Alvarez elleni címmeccset, de Conor elvitte előle. Khabib kiváló harcos, de a jóval higgadtabb és kevésbé szórakoztató stílusával nehéz eladni egy egész estét.

A UFC gyakorlatilag megalázó helyzetbe hozta, mert New Yorkban ő is kapott meccset, de csak a főesemény előtt, amin fel is háborodott. A dagesztáni ezután rátámadt az egész UFC-re és a meccszervezési döntéshozókra, azon nyomban ki is hívta McGregort. Conor a backstage-ben bekósolta Nurmagomedovot, innen indult a kettejük közötti trash talk, ami tulajdonképpen ma hajnalban fog kicsúcsosodni.

A szövegelés az idén áprilisi UFC 223 éjszakáján egész érdekes fordulatot vett. Khabib a hotelben kérte számon Conor edzőtársát, Artem Lobovot:

Conor rettenetesen felhúzta magát ezen a sztorin. McGregor Írországban rögtön felpattant egy repülőgépre, hogy ő is tiszteletét tegye ezen a gálán. Ott a mélygarázsban rárontott arra a buszra, amin többek között Khabib ült. Az ír nem csak szövegelni érkezett, hanem több ablakát is betörte a busznak, volt olyan harcos, aki ennek következtében megsérült.

Ez az egyik legnagyobb oktagonon kívüli balhé volt a UFC történetében, rendőrségi ügy lett belőle, McGregort 5 nap közmunkára, 1-3 nap dühkezelésre és az anyagi károk megtérítésére kötelezték, plusz 2020. júliusáig eltiltották két harcos közeléből, akiket megsebesített (Ray Borg és Michael Chiesa). Itt már egyértelmű volt, hogy csak idő kérdése a Khabib-Conor derbi.

Stílusok harca

Ez fogja meghatározni a meccs képét és szerintünk a végkimenetelét is. McGregor a UFC egyik legjobb állóharcosa, az MMA-fighterek között remek boxolónak számít, főleg a bal keze félelmetes és az, hogy hátrálva is tud támadni, amire nem sokan képesek - a földharcban viszont nem túl erős, akik eddig le tudták győzni, a földön értek el sikert ellene. Khabib épp az ellenkezője ennek. Nurmagomedov a UFC egyik legjobb birkózója, viszont gyenge boxoló.

Ha az ír a földre kerül, hamar óriási bajba kerülhet, bár McGregor ügyes menekülő és remekül tudja hárítani a földreviteli kísérleteket - abban nem vagyunk biztosak, hogy találkozott már olyan nyers szorítóerejű és birkózóképességű harcossal (kivéve talán Chad Mendes), mint Nurmagomedov. Khabib ha a padlóra tud tenni valakit, szabályos kivégzésbe kezd. Üti, szorítja, néha dobálja is ellenfeleit, szó szerint kikészítve őket. Tessék csak nézni:

Ez megfordítva: ha Khabib nem tudja levinni, amit erősen kétlünk, akkor ő lehet gondban. Nurmagomedov nem vívott még olyannal, aki például hátramenetben is tud szinte ugyanúgy ütni, mint támadásban, ezért minden földreviteli próbálkozását alaposan át kell gondolnia, mert pillanatok alatt belenézhet az ír balosába, amiből egy is végzetes lehet.

Kérdés lesz, hogy Khabibot mennyire viszi előre a hév, Conor pont azt szereti, ha támadják, mert akkor jön a balos csapdája. Gyorsasága miatt a kitéréssel egyidőben üt, amikor ellenfele még mozgásban van felé, ebből születnek például ilyen KO-k:

Az erőnlét is döntő tényező, sokan azt mondják, ha három menetnél hosszabb lesz, akkor Conornak annyi, aki soha nem tartozott a legjobb erőnléttel bíró sportolók közé a UFC-ben, ellentétben Khabibbal. Azt még nem is említettük, hogy Khabibnak ráadásul laposak a lábai, amit McGregor is kiemelt. Ez azt jelenti, hogy nem túl gyors a lábmunkája - ahogy rúgótechnikában is jóval előrébb jár nála McGregor.

Oldalakon keresztül tudnánk még fejtegetni gyengeségeiket és erősségeiket, de inkább azt javasoljuk, hogy hajnali 4-kor tessék a Sport1-re kapcsolni, akkor kezdődik a gála, megéri felkelni, mert olyat fogunk látni, amit még soha és ott majd eldől, hogy melyik stílus a nyerő. Egy szó, mint száz: minden idők egyik legnagyobb bunyója vár ránk.

Hangolódásnak mérlegelés és face off: