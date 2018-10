Két további tisztviselőt vált le a Jobbik elnöksége

Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója közleményben tudatta, hogy a párt országos elnöksége visszahívta regionális igazgatói, választókerületi elnöki és egyéb a pártban betöltött tisztségeiből Jámbor Márkot, aki egy belső körlevelet hozott nyilvánosságra,

"károkat okozva ezzel jobbikos közösségünknek és nagy örömöt a fideszes propagandagépezetnek".

A pártigazgató e mellett arról is beszámolt, hogy etikai eljárás indult Szabó Balázs szekszárdi szervezeti elnök és önkormányzati képviselő ellen, aki egy párton belüli pozícióra való pályázati eljárás során, munkahelyének elvesztésével fenyegette meg egy jobbikos tagtársát, amiért az szintén el mert indulni ugyanazért a tisztségért, mint ő. A versenybe szálló jobbikos néhány napon belül el is vesztette civil állását.

Szabó Gábor úgy fogalmazott, hogy "ez bajtársilag és emberileg is elfogadhatatlan magatartás, ezért az etikai eljárás indulása mellett az országos elnökség a helyi elnöki tisztségéből is visszahívta Szabó Balázst, és feloszlatta a gyengén működő szekszárdi szervezetet is, amelynek egy más vezetővel való újra alakítása hamarosan megtörténik".