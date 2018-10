Megkapta leleteit az 1-es villamoson megszúrt hölgy

Hétfőn megkapta orvosi leleteit Andrea, az a 44 éves, négygyermekes édesanya, akit az 1-es villamoson egy hónapja szúrt meg egy tűvel egy „furcsa” állapotban levő 29 éves férfi. A vizsgálatok eredménye negatív – írja a Blikk.

Andrea a lapnak azt mondta, boldog az eredmény miatt, de számára rendkívül megterhelő volt az elmúlt időszak mind lelkileg, mind anyagilag. Mint fogalmazott, nem érzi magát biztonságban, hiszen nehéz felszállni a buszra, villamosra, főleg, ha tele van. Hozzátette: összerezzen vagy azonnal odakapja a fejét, ha valaki csak egy picit is hozzáér.

Elfogták a tűvel szurkáló férfit A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2018. szeptember 10-én 10 óra 25 perc körül injekciós tűvel megszúrta utastársát az 1-es villamoson, az Erzsébet királyné útja és Zugló vasútállomás megállók között.A XV. kerületi Rendőrkapitányság járőrei a 29 éves budapesti S. Kálmánt 2018.

Andrea több gyógyszert is szedett az elmúlt hetekben megelőzés céljából, hiszen a tűszúrással rendkívül sokfajta fertőzés kerülhetett volna be a szervezetbe. Bense Tamás korábban a Blikknek elmondta: a nem steril anyaggal elsősorban gennykeltő kórokozók juthatnak be, de szóba jöhet hepatitis- vagy rosszabb esetben HIV-fertőzés is. Az első napokban azonban ezeket még nem tudják kimutatni, így gyakran megfigyelés alatt marad az illető.

Egy neve elhallgatását kérő villamosvezető a bulvárlapnak azt mondta, az 1-es villamos vonalán az eset óta szerencsére már kevesebb önkívületi állapotban lévő embert látni. A sok drogos arcát egy idő után megjegyezte, de nagy részüket már nem látta egy jó ideje – mesélte a sofőr, hozzátéve, a Hős utcai megállót is végre arra használják, amire való. Úgy véli, a hűvösebb estéknek is köze lehet ahhoz, hogy egyre kevesebb rendbontás van.