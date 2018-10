Magyarázzák a bizonyítványt: a minisztérium szerint nem szűnik meg az ingyenes felsőoktatás

"Tudatosan álhíreket terjesztenek és politikailag kihasználják a diákokat azok, akik a Corvinus Egyetem átalakításának félremagyarázott következményeivel alaptalanul riogatnak" - áll a minisztérium közleményében.

E szerint a kormány célja csupán az, hogy a Corvinus Egyetem 2030-ra bekerüljön a világ 200, Európa 100 legjobb egyeteme közé, és nemzetközi szinten is versenyképes diplomát tudjon garantálni.

A változásokra állítólag csak azért van szükség, hogy az egyetem "rugalmasabban igazodjon a kihívásokhoz", ezért az intézmény jövő júliustól egy állami alapítású közhasznú alapítvány fenntartásában működik majd.

Az ITM szerint ez "megerősíti az egyetem pénzügyi helyzetét" és utat nyit a fejlesztések előtt. Az állami férőhelyek megszűnését pedig "2020-tól új ingyenes képzési forma bevezetésével biztosítják", melynek keretében ugyanannyian tanulhatnának térítésmentesen, mint eddig. A tervezett változások a jelenlegi hallgatókat és a 2019-ben jelentkezőket nem érintik.

A minisztérium szerint a kormány meg akarja őrizni az ingyenes tanulás lehetőségét a felsőoktatásban, ám kissé érthetetlen, hogy miért napokkal azt követően állnak elő egy ilyen magyarázattal, hogy kiderült, milyen koncepció mentén szerveznék újra a Corvinus működését.

Ennél is beszédesebb, hogy múlt héten sem Palkovics László innovációs miniszter, sem Bódis József oktatási államtitkár nem volt ennyire megnyugtató, amikor előadást tartottak a témában Pécsen, a HOÖK országos közgyűlésén (de nyilván ez is csak egy álhír, Palkovicsék ott sem voltak, sőt a HÖOK soha nem is létezett...):