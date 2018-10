Vádemelés: igyon pár sört, ezt javasolta két rendőr egy összevert fiatalnak

Az esetről tavaly októberben írt a 24.hu: a tizenhét éves R. Tamást két garázda felnőtt támadta meg a ceglédi Szabadság téren, a Kossuth-napok nevű rendezvényen. Összeverték, majd magára hagyták a fiút, aki leült egy közeli padra, és rosszul lett. A kiérkező rendőrök azonban lebeszélték a feljelentésről, azt javasolták neki, igyon pár sört, attól rendbe fog jönni. A fiú hiába mesélte el részletesen, hogyan támadták meg, jegyzőkönyvet nem vettek fel, és nem hívtak orvost sem, sőt a mentőautót, amit valaki más hívott ki, elküldték azzal, hogy nincs semmi baj.

A fiút, egy barátja vitte haza kocsival, majd miután másnap rosszul lett, orvoshoz vitték, aztán kórházba, és kiderült, hogy egy 8 centiméteres vérömleny keletkezett az agyában. Még aznap meg kellett műteni, mivel a vérömleny súlyos és maradandó agyi károsodást, akár halált is okozhatott volna. A feljelentést végül a kórház tette meg a rendőrségen. Az ügyben Tényi István is bejelentéssel élt, de csak most, egy évvel később érkezett meg a válasz a katonai ügyésztől, hogy szolgálatban elkövetett kötelességszegés miatt vádat emeltek a két ceglédi rendőr ellen.

A fiú ügye akkor kapott nagyobb figyelmet, amikor a Facebookon is beszámolt a vele való történtekről. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság akkori közleményében azonban azt állította, hogy a hivatkozott rendőri intézkedés körülményeit leíró állítások, amelyek szerint a rendőrök elküldték a helyszínről a mentőszolgálat munkatársait, valamint további alkoholfogyasztásra biztattak volna bárkit, nem felelnek meg a valóságnak.