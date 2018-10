Ukrajnát sajnáltatja a New York Times

Háború keleten, de Ukrajna a nyugati részeiért is aggdódhat – üzeni a világ egyik legjelentősebb lapja, a New York Times kárpátaljai tudósítása. A tudósító járt a beregszászi magyar színházban is, és írásából kitűnik, hogy megdöbben, amiért a magyar többségű városban az ukrán himnusz alatt némán álltak az emberek, míg a magyar Himnuszt énekelte a közönség. A lap egyebek mellett Orbán és az oroszok összejátszásáról tart.