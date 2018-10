Vona bement a Hős utcába, így fogadták: „hozzál sokkolót, viperát, gyerünk, hozzátok a kardokat”

A volt pártelnök vlogjában már korábban is találkozhattunk ezzel a területtel, de elmondása szerint ott csak a felszínt kapargatták.

Több olyan emberrel is beszélget legfrissebb videójában, akik érintettek az ügyben: például egy dunaújvárosi férfival, aki korábban maga is függő volt, biofüvet szívott. Egy egri fiatal arról beszélt Vonának, hogy 3 ezer forintért vették a szexshopban a herbált. Tarnaörsön egy édesanya mesélt drogfüggő gyermekéről.

A dunaújvárosi férfi szerint a városban történt öngyilkosság már azért, mert valaki nem kapta meg a cuccot. Úgy fogalmazott, hogy a biofűtől meg lehet halni, a kristálytól viszont ölni lehet. Az egri sráctól egészen abszurd sztorikat is hallhatunk, például hogy két rendőr is szívott velük vagy egy részeg pap is becsatlakozott hozzájuk.