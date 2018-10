A kárpátaljai magyarokat listázó ukrán weboldal szerint Szijjártót beszervezte az orosz titkosszolgálat

A Mirotvorec honlapján csütörtökön azt közölte, hogy birtokában van a magyar útlevelek teljes adatbázisa 2015-ig bezárólag, mivel az adatokat abban az évben lopta el az orosz titkosszolgálatoktól, amelyek szerinte nagyon aktívan tevékenykednek Magyarországon. A nehézséget az ukrán állampolgárok kiválogatása és a kárpátaljai ukrán tisztviselők listájával történő összevetése jelenti - olvasható a weboldalon, amely szerint ehhez sikerült kidolgozni a megfelelő módszert és szűrőket.

Mint a Mirotvorec állítja, "minden alapja megvan annak feltételezéséhez, hogy amennyiben Szijjártó Péter külügyminisztert poligráfos vizsgálatnak vetnék alá, kiderülne, az orosz titkosszolgálatok őt is beszervezték", megjegyezve, hogy "mi ritkán tévedünk, de ez a magyarok problémája. Mi nem avatkozunk be az ő belügyeikbe, de ügyelünk arra, hogy a mieinkbe se avatkozzanak be."

A szervezet sajnálkozását fejezi ki, hogy nem rendelkezik a 2015 után kiadott magyar útlevelekre vonatkozó adatokkal, de dolgozik rajta, hogy megszerezze. Azon is dolgozik - állítja -, hogy Ukrajna egész területén felderítse a magyar útlevéllel rendelkező összes tisztviselőt, jelezve, hogy készíti a helyi önkormányzatok képviselőinek egységes listáját, amit össze fog vetni a magyar útlevelek adatbázisával. Gondot jelent számára a nevek helyes fordítása és cirill betűs átírása, ugyanis az ukrán nacionalista szervezet weboldala orosz nyelvű.

A Mirotvorec szerdán 200 névvel bővítette ki a magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljai tisztviselőkről és önkormányzati képviselőkről néhány nappal korábban a honlapján közzétett több mint 300 fős listáját.

A névsorban szereplők közül többen jelezték az MTI tudósítójának, hogy a nevük mellett a lejárt érvényességű korábbi magyar útlevelük száma szerepel.