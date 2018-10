Na végre: megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje

Az MTI beszámolójából kiderül:

- Németh Szilárd szerint "a veszély nem múlt el".

- 17 tagú testületbe az ország minden részéről kerültek be képviselők.

- Magyarországon nagy a veszély, mert vannak olyan szervezetek, amelyek Soros György támogatásával bevándorláspárti politikát akarnak végrehajtani úgy, hogy mindeközben a magyar törvényeket be sem tartják.

- A kabinet egyik első intézkedéseként az ügyészséghez fordulnak, kérve a "Soros által kitartott bevándorláspárti szervezet", a Migration Aid párttá alakulásának vizsgálatát.

- A migrációt amúgy már sikerült megállítani, és akik "valamilyen csellel" mégis bejutnak az országba, azokat a határvadászok visszakísérik a tranzitzónába.

- A veszély viszont továbbra is fennáll, és az egyik veszélyforrást a Soros György által finanszírozott bevándorláspárti szervezetek jelentik.

(Fotó: Béli Balázs/Alfahír)