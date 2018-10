Pofon a Hír TV-ben: Önök 130 vesztes per után még kioktatnak bárkit?

Akiknek nem jöttek be a karrierszámításaik és kiléptek a Jobbikból, most olyan hamis vádakat fogalmaznak meg a párttal szemben, melyekről korábban ők maguk is hallgattak, és most mindezeket szisztematikusan a Fidesz médiájában művelik – lényegében ezt a kritikát mondta Z. Kárpát Dániel alelnök a Hír TV-ben csütörtökön, amikor a Fidesz által visszavett tévében próbálták boncolgatni a Jobbiknak kellemetlen vádaskodásokat.