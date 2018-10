Csányi Sándor gépe már elrepült Athénba, este kiderül, Orbán is vele tartott-e a meccsre

A planefinder.net adatai szerint Csányi Sándor magángépeként funkcionáló Dassault Falcon 900-as el is repült Athénba, így az MLSZ elnök biztosan a helyszínen tekinti meg a mérkőzést.

Mikor Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő a Parlamentben azzal kapcsolatban kérdezte Orbán Viktort, hogy a kormányfőt többek között Garancsi István vállalkozó hordja mérkőzésekre a magángépén, a miniszterelnök így válaszolt:

"Harminc éve mindig így mentem, jövő héten is így fogok menni és azután is így fogok menni."

Orbán azóta feltűnt a Vidi Chelsea elleni meccsén Londonban is, Csányi Sándor társaságában. Azt még nem tudjuk, hogy a kormányfő is ott lesz-e az esti mérkőzésen, mindenesetre a miniszterelnök által gyakorta használt honvédségi Airbusok és Garancsi István gépe sem repült most Athénba, így feltételezhető, hogy amennyiben Orbán a helyszínen nézi meg a meccset, akkor az MLSZ-elnök társaságában utazott ki.

A csapatban azért biztos lesz egy Orbán: ma debütálhat a válogatottban Willi Orban, a Liepzig magyar állampolgársággal is rendelkező csapatkapitánya, aki az MLSZ-től azt kérte, mezére a magyar írásmód szerint kerüljön fel a neve.