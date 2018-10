Házi őrizetben a világ egyik legjobb vezetője

Lucano azonban nem csak az illegális migránsoknak segített a vád szerint, hanem a hulladékgyűjtésről szóló szerződések megkötésekor a csalás bűncselekményét is elkövette. A polgármester a nyomozás szerint hivatali hatalmánál fogva az olasz személyi igazolványok kiadása során is elnézőbb volt a szabálytalanságokkal szemben, ha az ügyfele migráns volt. Egy lehallgatott telefonbeszélgetés során be is ismeri, hogy a "hülye törvények" ellen dolgozik, és nem vesztegeti azidőt arra, hogy ellenőrizze a migránsok papírjait. Ezen kívül házasságokat is szervezett, hogy az illegális migránsok könnyebben papírokhoz jussanak.

A polgármester eredeti szakmája szerint tanár, de emellett emberi jogi aktivistaként is dolgozott. 2009-es megválasztása után a kutyáit megmérgezték, és egy étteremben rá is lőttek. A migrációs válság kezdeti időszakában 450 menekültet hívott városába, amelynek lakossága akkor 1800 volt.