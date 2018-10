A „vedd meg és dobd el!” elv szerint vásárolunk

Elég tudatosan vásárolunk vagy pazarolunk? Gondolunk a holnapra, a jövőnkre is vagy csak jelen szükségleteink kielégítésére? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Generali legfrissebb, egész országra kiterjedő reprezentatív kutatása. Az eredményekből, melyeket portálunkhoz is eljuttattak, kiderül, hogy bár a legtöbben tudatos vásárlónak vallják magukat, a valóságban az élelmiszer- és a ruhapazarlás is jellemző ránk.