Egyre több a bizonyíték, hogy tényleg megölték az újságírót a szaúdi konzulátuson

Törökország nem kapott beismerő nyilatkozatot Szaúd-Arábiától a Rijáddal szemben kritikus szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi eltűnésének körülményeivel kapcsolatban - mondta Mevlüt Cavusoglu Ankarában egy sajtótájékoztatón. A török külügyminiszter azután beszélt erről, hogy a CNN hírtelevízió előző nap - meg nem nevezett forrásaira hivatkozva - közölte: Rijád az újságíró meggyilkolásának beismerésére készül, és várhatóan azzal a magyarázattal áll elő, hogy Hasogdzsit kihallgatták Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, és az újságíró a rosszul sikerült kihallgatás közben, kihallgatóinak szándékai ellenére halt meg.

Az NTV kedden arról számolt be, hogy a napokban létrehozott szaúdi-török nyomozócsoport hétfő éjszakai vizsgálata során a főkonzulátus épületében bizonyítékértékű anyagminták is előkerültek, így ismét átvizsgálják a külképviseletet.

Ugyanakkor a török sajtó helyszíni videofelvételei alapján néhány órával a nyomozócsoport előtt két takarító érkezett a főkonzulátushoz tisztítószerekkel, nejlonzsákokkal, és a külképviselet személyzete beengedte őket az épületbe.

Az NTV egyúttal azt is tudatta, hogy a főkonzulátus mellett a konzuli rezidenciát, továbbá a külképviselethez tartozó gépkocsikat is átnézik a nyomozók.

Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában újságíróknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a vizsgálat minél hamarabb meggyőző eredményt ér el. Mint mondta: a török hatóságok toxikus anyagok jelenlétét, valamint az érintett felületek esetleges átfestését is vizsgálják.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter jelezte, hogy az ügyészség kihallgatásra beidézhet egyeseket a szaúdi főkonzulátusról. Cavusoglu azonban azt is hangsúlyozta: ha bármelyik szaúdi diplomata haza akar térni országába, megteheti, a török hatóságok nem korlátozzák.

Az Anadolu török állami hírügynökség ezt követően arról számolt be, hogy a szaúdi főkonzul délután egy menetrendszerinti járattal elhagyta Isztambult és hazarepült Rijádba.

Hasogdzsinak két héttel ezelőtt veszett nyoma, miután felkereste a szaúdi főkonzulátust Isztambulban. A török hatóságok szerint a férfit a külképviseleten meggyilkolták. Rijád mindeddig tagadja ezt, azt állítja, hogy az újságíró épségben elhagyta az épületet, és utána tűnt el.

Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa kedden az ügyben érintett szaúd-arábiai diplomaták mentességének felfüggesztését követelte.

"A nemzetközi jog szerint az államilag végrehajtott emberrablás és a gyilkosság is nagyon súlyos bűntény, és nem lenne szabad a diplomáciai mentességet használni a történtek és a felelősök felderítését célzó nyomozás akadályozására"

- írta.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Donald Trump amerikai elnök felkérésére hétfőn Rijádba utazott, hogy tanácskozzék a 82 éves szaúdi uralkodóval és fiával, Mohamed bin Szalmán trónörökössel, a szaúdi politika tényleges irányítójával. Pompeo várhatóan szerdán Ankarába utazik át, hogy török hivatali kollégájával, Mevlüt Cavusogluval is egyeztessen az ügyben.

Az eltűnt újságíró gyermekei nemzetközi, független és pártatlan vizsgálatot követeltek kedden apjuk ügyében.

"Erkölcsi és jogi kötelességünkből fakadóan szorgalmazzuk egy nemzetközi, független és pártatlan bizottság létrehozását, hogy kiderítse az igazságot az eltűnéséről és a haláláról szóló, ellentmondó hírekről"

- írták a The Washington Post című amerikai napilapban is megjelentetett közleményükben az ellenzéki újságíró fiai.

Hasogdzsi szaúdi földön az egyik legismertebb újságíró és televíziós személyiség volt. Nemzetközi figyelmet először akkor kapott, amikor interjút készített a fiatal Oszama bin Ladennel, az al-Kaida terrorszervezet későbbi vezetőjével. Majd külföldön is úgy tartották őt számon, mint szaúdi uralkodók és hercegek bizalmasát és tanácsadóját. A királyi ház szolgálata és iszlamista rokonszenvek jellemezték - írta róla a The New York Times című amerikai lap.