Hiába kérték Ádert sátrat verve a Sándor palota előtt a jobbikos fiatalok, hogy ne adja a nevét a lakástakarékok kivégzéséhez

Nem várt látványosság fogadta a Budai Várba látogató turistákat kedden délután. A Siklóból kilépve az államfői rezidencia előtt sátrakba botlottak, s csodálkozva kérdezték a jobbikos fiataloktól és az újságíróktól, mi történik itt? Bennem most tudatosult, hogy a "lakástakarék pénztár" kifejezést nem ismerem angolul, így csak korlátozottan tudtam felvilágosítással szolgálni. Magyarul talán most menni fog.

A Jobbik Ifjúsági Tagozatának aktivistái a Sándor palota előtt sátrat verve és

feliratú táblákkal szólították fel Áder Jánost, hogy ne írja alá a lakástakarékok állami támogatásának megszüntetéséról szóló, elképesztő gyorsasággal átvert törvénymódosítást.

Akinek a gyomra esetleg eddig is nehezen vette be a látványt, ahogyan a kormánypárti politikusok és cimboráik százmilliókat és milliárdokat keresnek, majd luxuséletüket saját bulvárlapjaik címlapjain tárják elénk, az most kapaszkodjon meg, ugyanis a Fidesz indoklása szerint többek között azért kell véget vetni a lakástakaréknak, mert„a megtakarítást a futamidő végén akár medence vagy szauna építésére is fel lehet használni",