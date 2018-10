Merkel állítólag kioktatta Orbánt a Néppárt brüsszeli egyeztetésén

Több fontos összeurópai témáról is szó eshetett volna a néppárti tanácskozáson, ahogy az a csúcson történt is, például a Brexit vagy a migráció ügyében. Helyettük viszont hamar a Fideszre terelődött a szó - írja a hvg.hu a Spiegel Online információira hivatkozva. Merkel állítólag már hosszabb ideje készült arra, hogy kioktassa Orbán Viktort és ezt most meg is tette.

A Fidesz néppárti tagságának kérdését a hírek szerint Joseph Daul, az EPP elnöke vetette fel, de szót kért Angela Merkel is. A lap szerint a német kancellár hetek óta dühödten beszél szűk körben arról, hogy Orbán Viktor hősnek tartja Matteo Salvini olasz belügyminisztert. A kancellár teljesen elfogadhatatlannak tartja, hogy az európai szélsőjobb egyik arca iránt rajong Orbán, amit most személyesen is közölhetett vele.

A Spiegel szerint nem csak Merkel, hanem a finn EU-biztos Jyrki Katainen és a görög konzervatívok képviselője, Kyriakos Mitsotakis is erős kritikával illette a magyar kormányfőt az ülésen.

(fotó: Szecsődi Balázs / Miniszterelnöki Sajtóiroda)