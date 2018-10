A Jobbik elnöke szerint azt az ellenállást kell megvalósítani, mint 2006 után

Sneider Tamás nem tudott olyan érvet mondani, ami Volner János kizárása ellen szólt volna, szerinte a volt jobbikos alelnök egy hete arra játszott, hogy eltávolítsák a pártból (végül magától lépett ki). A pártelnök szerint "önmagáért beszél az a hazugsághadjárat, amelyet a saját pártjával szemben indított", erre pedig nincs mentség.

Sneider arról is beszélt, hogy nyár közepe óta számított a volt alelnök részéről egy hasonló húzásra, a nyilatkozatai pedig sokszor szöges ellentétben állnak a valósággal és

"rendszeresen másképp emlékezik vissza a történtekre, mint ahogyan azok valójában történtek".

Világossá tette azt is, hogy a most távozó három képviselő, illetve a korábban a Mi Hazánkat megalapító jobbikosok személyes sértettségből és a be nem teljesült ambícióik miatt hagyták el a Jobbikot, többségük pedig beállt a Fidesz rendszere mögé.

Volner Jánossal kapcsolatban kiemelte még, hogy a politikus mindenképp EP-listavezető akart lenni, ám képtelen volt feldolgozni azt, mikor szembesítették a tényekkel, miszerint ebben a pozícióban nyelvtudás és nemzetközi tapasztalat szükséges, melyekkel ő egyáltalán nem rendelkezik. De Senider szerint az is sokat nyomott a latban, hogy felrótta Volnernek, hogy "egy sem Oroszországban, sem itthon nem akkreditált intézmény papírját tünteti fel" önéletrajzában, és kérte ennek eltávolítását.

Szóba került, hogy a volt jobbikos képviselő szeretője a Mi Hazánk vezető jogásza, de Sneider azt is felelevenítette, hogy Volner nem tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a Jobbik szeptember 29-i kongresszusán, ahol a tagság 100 százalékos támogatottsággal fogadta el a Jobbik jelenlegi irányvonalát a nemzeti ellenállásról:

"Ezt a programot Volner János nélkül alkottuk meg, és fogadtuk el, ő ott sem volt a kongresszuson. Ha ott lett volna, tudná, hogy semmilyen balra fordulásról nincs ebben szó."

A párttal szemben felmerült vádakról Sneider Tamás elmondta: úgy tűnik Volner Jánosra a sorosozás, míg a szekszárdi alapszervezet volt elnökére, Szabó Balázsra a simicskázás szerepét osztották.

Mint fogalmazott: a Soros György emberének kikiáltott Teplán Istvánt ő épp Volner János irodájában ismerte meg, Simicska Lajossal pedig soha életében nem találkozott, és ha rajta múlt volna, nem is kötött volna megállapodást a plakátcégével.

A Jobbik szövetségi politikájával kapcsolatban Sneider elárulta, hogy

egyedül az LMP-vel tudnak elképzelni együttműködést, azt is csak az önkormányzati választáson, csak helyi szinten és csak akkor ha erre van igény az adott alapszervezetek részéről.

A két párt közötti politikai hasonlóság legnyilvánvalóbb példáinak a vidék megmentéséért folytatott törekvést és a környezetvédelmet nevezte. Az LMP-n belüli botrányok és személyi változások kapcsán kijelentette: a Jobbik is kíváncsi, hogy az LMP működése helyreáll-e, "mert csak akkor lehet beszélgetni bármiről".

Az elnök arról is szólt, hogy a Fidesz, a KDNP, a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Momentum esetében kongresszusi határozat tiltja meg az együttműködést.

Az ellenállásról Sneider Tamás kijelentette:

"A törvényesség határait betartva azt az ellenállást kell megvalósítani, mint 2006 után."

Ezt a vélekedését azzal indokolta, hogy "a Parlament falai között végzett munkával nem lehet megváltoztatni az ország sorsát", ezért fel kell rázni az embereket az apátiából, amihez az utcán is meg kell jelenni. Mint fogalmazott:

"Újból bátornak kell lenni, ne a szolgalelkűség terjedjen."

Ugyanakkor arra is ígéretet tett, hogy a miniszterelnököt is szembesíteni fogja azzal, mit gondol róla:

"Amint megjelenik Orbán Viktor a parlamentben, az ő szemébe fogom mondani, hogy tolvaj."

A teljes interjú ITT olvasható.

(Fotó: Béli Balázs / Alfahír)