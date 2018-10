A kormány még nem foglalkozott Lázár János vasszigorával :(

A kormány nem foglalkozott a 2020. január 1-je után születőkre vonatkozó dohányvásárlási tilalom kérdésével, mivel Lázár János ilyen javaslatot egyelőre nem tett le hivatalosan a kabinet asztalára - válaszolta a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI megkeresésére csütörtökön.

A 2020. január 1. után születetteknek tilos lesz a dohányzás Lázár János kezdeményezni fogja, hogy azok, akik 2020. január 1. utána születnek Magyarországon, ne vásárolhassanak dohányterméket. Az abszolút tilalom célja, hogy Magyarország a világon elsőként füstmentes ország legyen -mondta a nemdohányzók védelméért felelős miniszteri biztosa Siófokon, a Tobacco Hungary konferenciáján - számolt be a 24.hu.

A nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos Siófokon, a Tobacco Hungary konferenciáján csütörtökön bejelentette, kezdeményezni fogja, hogy azok, akik 2020. január 1. után születnek Magyarországon, ne vásárolhassanak dohányterméket (mivel a 18 éven aluliak eddig sem vehettek hivatalosan ezért a törvény igazából 2038-tól lesz aktuális), ehhez, ha szükséges az alaptörvényt is módosítják. Az abszolút tilalom célja, hogy Magyarország a világon elsőként füstmentes ország legyen - tette hozzá (nem, nem lesz, viszont a feketepiac köszöni szépen a lehetőséget).



Elmondta azt is, javasolni fogja a dohányzás betiltását a gépjárművekben a mobilhasználathoz hasonlóan, ahogy azt is, hogy a társasházi közösségnek nagyobb jogosítványa legyen a dohányzás korlátozására a társasház egyes területein.