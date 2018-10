Ungár szerint hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be Puzsér mögé

A portálhoz kiszivárogtatott írásban a politikus ismét hangot adott annak, hogy nem szabad az LMP-nek a „ki utálja jobban Orbán Viktort” versenybe beszállnia, szerinte az ellenzéki oldalon a művelet nem az osztás, hanem az összeadás, mert "nem egy a zászló, és nem egy a tábor".

Ungár úgy véli, nincs értelme azon az úton tovább menniük, amin eddig haladtak, de óv a radikális fordulat kockázatától is, ugyanis mint írja, csak visszafogottabb stílussal és a centrális erőtérrel szembeni még szélesebb koalícióval győzhető le a Fidesz.

A képviselő szerint Puzsér első nyilatkozatai alapján látszik, hogy támogatásával az LMP-nek nem kellene feladnia elveit.

A politikus azt állítja, hogy az LMP-s értékszintézis most értékelődik fel. "Nálunk érvényesül a liberális, a baloldali és a konzervatív hagyomány is", ma olyan értékeket kell összeegyeztetnünk, amelyeket korábban ellentétesnek kiáltottak ki. Mi olyan ügyekről is beszélhetünk, amire más ellenzéki pártok alkalmatlanok. Az LMP-ben például mindig is voltak jobboldaliak - ismeri el. Úgy véli, pártjának sok a Fideszéhez és a Jobbikéhoz hasonló gondolata van, "de míg a Fideszt joggal kritizálhatja e gondolatok rossz képviseletéért és elhanyagolásáért (a retorikai mázt, amivel a Fidesz leönti kormányzását, nem tekinthetjük értéknek), addig a Jobbikkal tartalmi együttműködési lehetőségek nyílnak meg. Abban a pillanatban, hogy az LMP és a Jobbik közösen lépnek fel olyan értékekért, amelyeket egyébként is kezdettől fogva oszt a két párt, nem az a kérdés, hogy ezzel a Fideszhez közeledünk-e, hanem az, hogy Orbán Viktor kormánya meg tud-e felelni annak a mércének, amit a két párt által teremtett közös erőtér mutat fel”.

Levelének végén a "kiegészítés" címszó alatt fogalmazza meg legaktuálisabb politikai üzenetét, miszerint a már említett "erőtér" megteremtésének kulcsfontosságú lépése lenne és megalapozná a Jobbikkal való együttműködés gyakorlatát Puzsér Róbert főpolgármester-jelöltségének támogatása.

(Fotó: Béli Balázs/Alfahír)