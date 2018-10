"Ezt a régiót egyszerűen leírták" - most, hogy nem épül börtön, azok is elmehetnek Ózdról, akik a végsőkig kitartottak

Mondani sem kell, az elvándorlás és munkanélküliség sújtotta régióban mekkora szükség van egy 250 főt foglalkoztató börtönre, ami közvetve újabb munkahelyeket is teremthetett volna a városban. Arról már nem is beszélve, hogy a börtön miatt a városban megnövekedett volna a rendőri jelenlét, vagyis a közbiztonság is javult volna.

"2014 év végén, a sajtóból értesültünk arról, hogy börtönférőhely-bővítésen gondolkodik a kormány, én azonnal megkerestem Lajtár József vezérőrnagyot, a Büntetés-végrehajtás parancsnok-helyettesét. Vele 2015 elején személyesen is egyeztettünk a pályázati feltételekről. Az ő részükről abszolút pozitív visszhangja volt a jelentkezésünknek" - meséli érdeklődésünkre Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere.

"El is kezdtük a felkészülést, így Gyüre Csaba képviselő úrral a sátoraljaújhelyi és a tiszalöki börtönben is jártunk, tehát megnéztünk egy nagyon régi, és egy vadonatúj intézményt is, azért, hogy meg tudjuk, milyen hatással van a lakosságra, egy település életére egy ilyen börtön" - mondja.

Janiczak szerint a lakosságra nézve semmilyen hátrányos következménye nincsen, a rabok nem járkálnak szabadon, a látogatók, rokonok csak meghatározott rend szerint kereshetik fel a rabokat, ha ők útközben, vagy a városban bármit tesznek, ami a lakosság számára negatív, akkor el is tiltják őket a látogatástól.

"A város televízióban egy vitaműsor mellett - ahol a korábban összegyűjtött lakossági kérdésekre válaszoltunk - két közvélemény-kutatást is készítettünk a városban, az egyiket interneten, a másikat szórólapos formában.

"Az előbbi esetében 72, utóbbi esetében 83 százalék lett az igenek aránya"

- mondja a lakosság támogatására vonatkozó kérdésünkre Janiczak.

"Itt börtön, igen, hallottam róla. Én örülök neki, hogy épül majd, nagyon kell a munka"

- lelkesedik a kérdésünkre egy hölgy az egyik panel aljában berendezett nosztalgikus kivitelű vendéglátó-ipari egységben. Lelkesedése akkor sem zuhan nagyot, amikor megtudja tőlünk, hogy nem, börtön ide nem épül. "Csak pár éve költöztem be a városba, a falvakban még annyira sincs munka mint itt. Hogyne lett volna jó, de én már elvagyok így a nyugdíjig.

"Persze a fiatalok... azok elmennek mind"

- legyint a kezével a csapos két, meghatározhatatlan színű kommersz kiadása közben. Túlságosan nem aggódik a helyzet miatt, mert

"itt ez a módi, már megszoktuk".

Nem nagyon tudunk vitába szállni az elmúlt évtizedek bőséges tapasztalatából fakadó pesszimizmussal, így, mielőtt minket is magával ragadna a melankólia, és a kikérnénk egy kevertet, úgy döntünk, inkább megkérdezzük a tervezett börtön közelében élőket is.

A város keleti kapuja, a Tábla városrész, kissé lejjebb az Ózd részét képező Sajóvárkony. Majd' minden második ház romokban, elhagyva, de amit nem, abban sem találni túl sok pozitívat. Lakossága túlnyomórészt cigány, a hétköznap délelőtt az utcán szemlélődő sokaság láttán egyértelmű, hogy az országosan problémát jelentő munkaerőhiány ide még nem tette be a lábát.

"Hogy nem épül börtön? Én erről nem hallottam, úgy tudom, hogy lesz"

- mondja egy otpimizmusából engedni nem hajlandó vendéglátós.

Ha valakinek, hát neki biztosan megérné a börtön, elvégre a szolgálat után biztosan meginnának majd egy-két fröccsöt a dolgozók, de az étel is szépen fogyna.

"Ráférne a környékre, nézzenek csak körül. Munkahely jól jönne persze, de aki dolgozni akar, az fog is, na. De honnan jöttek maguk? - kérdez vissza az úr. Csúnyán lebuktunk. Szerencsénkre ez nem tántorítja el, szívesen beszél.

"Ezt persze nem mondják be a tévében"

- foglalja össze a médiapiaci helyzetet az állami propagandatévé migránsozós hírcsomagját látva.

A szép ígéret szép szó - és jó sokba kerül, ha nem tartják be

"A pályázatoknak több feltétele volt. Így például fel kellett ajánlani önkormányzati ingatlanokat a Büntető-végrehajtás számára. Mi egy négy hektáros ingatlant adtunk, ingyenesen a számukra. A területet átsoroltattuk, a közműveket kiépítettük,

összességében 15 és félmillió forintot fordított arra a város, hogy a projekt rendben legyen, miközben a beadott pályázatunk is nagyon jó szakmai értékelést kapott"

- sorolja Janiczak Dávid, majd hozzáteszi, hogy ez az összeg persze messze eltörpül a Kiskunhalasnak erre a célra adott 500 millióhoz képest (Kiskunhalason felépül a börtön).

"Ez a mi költségvetésünkben kidobott pénz, hiszen nálunk nem épülhet meg a börtön"

- mondja a polgármester. Korábban viszont még úgy tűnt, hogy konszenzus van a helyi politikai erők között, elvégre mindenkinek érdeke, hogy nálunk épüljön fel a börtön - emlékezett vissza Janiczak.

Persze azért volt akadékoskodás, Riz Gábor (a Fidesz helyi országgyűlési képviselője) azt mondta,

"- De minek ide az a börtön,Dávid?

- Például azért, mert 250 munkahelyet ad a városnak"

- emlékezett vissza a párbeszédre a polgármester.

Fél évvel később jött a hír: a városban felépülhet az intézmény, nyertek a pályázaton.

A többi néma csend

Néha érkeztek arról hírek, hogy sikertelenek voltak a közbeszerzések, de igazából mindenki arra számított, hogy majd valamelyik oligarcha megnyeri a kivitelezésre kiírt pályázatot, odatolják a pénzt, és épülhet a börtön. Nem így lett.

A közbeszerzések működéséről is szemléletes példát hoz fel Janiczak. Az ózdi csatornaberuházásra erdetileg 2 milliárd 380 millió forintot irányoztak elő, a legolcsóbb ajánlatot Mészáros Lőrinc cége tette, 4 milliárd 300 millió forinttal.

A rá következő héten kormánydöntéssel a hiányzó kétmilliárd forintot szépen rá is tették.

"Egy héttel később aláírtuk a szerződést, majd pár nappal később már jöttek is szépen a kétmilliárd forint előlegért, amit kötelező volt odaadni. Úgy, hogy még egy kapavágás sem történt"

- emlékezik vissza a településvezető.

Hogy a börtön esetében mi lehetett a háttérben, arról maga Janiczak Dávid is csak találgatni tudott. Mint mondja, az a helyzet állt elő, hogy a kormányrendelet ellenére sem építik meg a börtönt, ahelyett, hogy több pénzt biztosítanának rá, inkább kihúznak párat a listáról.

"Ha színtiszta politika lett volna a háttérben, akkor a fideszes településekkel nem szúrtak volna ki"

- vélekedik. Mint ismert, Ózd mellett Kemecse és Kunmadaras is kimaradt a projektből. Előbbinek az a Lipők Sándor a polgármestere, akit még 2015-ben nevezett ki Lázár János miniszteri biztosnak. Feladata a megyei fejlesztési projektek megvalósításának támogatása volt, ezt információink szerint idén május 31-ig látta el. Mint ismert, azóta Lázár János is kikerült a belső körből...

De nem járt jobban a szintén fideszes vezetésű Kunmaradas sem, ott a volt repülőtér egy részét alakították volna át börtönné, de végül ebből sem lesz semmi.

Aki a végsőkig kitartott, most az is elmehet

"Hatalmas löketet adott volna a városnak. Gondoljanak bele, a munkahelyek mellett óriási segítséget jelentett volna, hogy több rendőr lett volna a városban, már csak azért is, mert az ő ügyeiket helyben is lehetne tárgyalni, nem kéne Miskolcra vagy még messzebbre szállítani a rabokat. Volt olyan, hogy alig volt rendőr a városban, mert őket kellett szállítani"- sorolja a polgármester. Hozzáteszi:

azzal, hogy nem épül meg a börtön még azokat is elveszítik, akiket itt akartak ezzel tartani, hiszen a felszerelt BV-dolgozókat most Miskolcra, vagy még messzebbre vezénylik át.

Ha az önkormányzatot nem számoljuk, akkor a negyedik legnagyobb foglalkoztató lett volna a börtön - mondta Janiczak.

"Olyan emberek jelentkeztek a toborzásra, akik végsőkig kitartottak.

Gyermekük van, 80-90 ezerért gürcölnek itt, nem akartak elmenni külföldre dolgozni. Jött a börtön, ezzel pedig a lelkesedés. Körülbelül úgy százan fel is szereltek, nekik a fele állományban is maradt. Őket most máshova helyezik el. Azért pályáztunk, hogy a város megtartó ereje növekedjen, erre most még csökken is. Döbbenet az egész."

- mondja a polgármester.

"Úgy tűnik, a kormány ezt a régiót egyszerűen leírta."

- foglalja össze végül a szomorú helyzetet Janiczak.