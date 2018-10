25 ezer lakáskasszás állami támogatása megy a révkomáromi stadion felújítására

Aláírta a révkomáromi futballstadion bérbeadásáról szóló szerződését Stubendek László polgármester és Baráth György, a felvidéki KFC klub elnöke – írja a felvidéki Új Szó. A stadion, melynek felújítását egy tavalyi kormányhatározat alapján Magyarország 5,9 millió euróval (1,8 milliárd forint) támogatja, a város tulajdonában van, a támogatás kedvezményezettje viszont a KFC Komárno Polgári Társulás. Ezért szükség volt arra, hogy a város hosszútávú bérleti szerződést kössön a klubbal. Révkomárom tehát 20 évre évi 1 eurós jelképes összegért adja bérbe a stadiont. Ezek után a klub már megkötheti a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a támogatási megállapodást és elkezdődhet a stadion felújítása. A kivitelező a magyar fél által kiválasztott Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság lesz.

Az 5,9 millió euró körülbelül 25 ezer lakáscélú megtakarító állami támogatásának megfelelő összeg.

Tavaly mi is beszámoltunk a fenti kormánydöntésről. A klub becslése szerint a felvidéki csapat hazai meccseit 4-600 fő látogatja, az Új Szó azonban a hivatalos jegyzőkönyvek alapján 233 főt számolt ki. Ennek ellenére a meglévő mellé egy új tribünt is szeretnének, mellyel 3950 fősre nőne a nézőtér. Az új lelátó mellé a szomszédban működő termálfürdő vizével fűthető főpályát, műfüves edzőpályát és stadionvilágítást is szeretnének.