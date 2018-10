Kásler újabb ötlete nyomán további káosz jöhet az egészségügyben

Egy, a Népszava birtokába került jogszabálytervezet szerint Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter – Orbán Viktor kérésére – elkezdené az egészségügyi köz- és a magánszolgáltatások szétválasztását. Mint a lap írja, egy salátatörvény egyik pontja így szól: „közfinanszírozott kapacitások igénybevételével nem nyújtható nem közfinanszírozott ellátás”.

Ez önmagában szépen hangzik, hiszen az adófizetők azért fizetik az adókat, járulékokat, hogy abból az egészségügyi szolgáltatások – anyagi helyzettől függetlenül – mindenki számára elérhetők legyenek. Csakhogy – hívja fel a figyelmet a lap – a terv szerint az intézményekben ma elérhető összes fizetős szolgáltatást meg kell szüntetni. Azaz olyanokat is, melyekhez a közfinanszírozott intézmény eszközeit vennék igénybe (például egyágyas szoba, leletmásolat),

és ez még akkor is tilos lenne, ha ehhez az intézmény időbeli vagy humánerőforrás-kapacitásából semmit nem kell felhasználni.

A Népszavának nyilatkozó egyik intézményvezető azt mondta, hogy a tervezetben olvasható tiltás gondot okozhat még a művesekezelésekben is. Ahhoz ugyanis, hogy a gép el tudja végezni a vese helyett a vér szűrését egy kisebb érműtétre van szükség. A műveseállomáson ehhez nincs műtő és szakember, ezért ezt a beavatkozást a magáncégek által üzemeltetett állomások is a közeli kórházakban végeztetik el, és számla ellenében ezt ki is fizetik – ismerteti a lap.

Az állami kórházai bevételeik kb. 5-10 százalékát szerzik magánegészségügyi szolgáltatásokból.