Csak Kövér meg ne hallja: bármikor bárkivel bármit megtehetnek, akár egy nap leforgása alatt

Milyen érzés volt kivételes eljárásban tárgyalni a lakástakarékpénztárak kinyírását?

Kivételesen vérlázító. Itt ugyanis nemcsak a lakástakarékoknak, de minden magyarnak és minden Magyarországon jelen levő piaci szereplőnek üzent a kormány: bármikor bárkivel bármit megtehetünk, akár egy nap leforgása alatt. Ez nem a Nyugat, hanem az orbáni vadkelet. Itt nem a piacnak, hanem a Fidesznek vannak törvényei. A legfőbb törvény pedig így szól: az a program sikeres, amiből lopni lehet. Amiből nem lehet, azt be kell hinteni sóval. In memoriam lakáspénztár.

Semjén Zsolt, a kereszténydemokrata rajongó

A Jobbik ismét kiállt a székely testvéreink mellett, Ön szerint a Fidesz nemcsak szavakban, hanem tettekben is támogatni fogja Szávay István kezdeményezését, a Magyar-Székely Összetartozás Napját?

Szerintem nem. Ahogy a Trianon-emlékévet is leszavazták Gyurcsányékkal közösen, úgy szerintem itt sem várható más. Sokkal pitibbek annál, hogy más párt javaslatát megszavazzák, de ne legyen igazam.

Ön megszavazná Simonka György mentelmi jogának felfüggesztését?

Nemcsak Simonka mentelmi jogának felfüggesztését szavaznám meg, de magának a mentelmi jognak az eltörlését is. Nehogy már egy képviselő különb elbírálásban részesüljön, mint bárki más, ha bűnelkövetésről van szó. Bár már azzal is különb elbírálásban részesülnek a fideszesek, hogy Polt Péter a legfőbb ügyész. Simonkát most csak azért áldozzák be, ha egyáltalán beáldozzák, hogy eljátsszák a korrupcióellenes küzdelmet. Menekülni akarnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozás elől. Közben viszont még az a Mengyi Roland is szabadlábon van, akit a Simonka-féle 45 százalék duplájával, 90 százalékos visszaosztással hoztak hírbe. Ez is mutatja, hogy a korrupció elleni harcban a Fidesz szigorúan csak vaktöltényt használ, nehogy akár egy bűntárs is megsérüljön.

Múltidéző: Kövér László elveszi a szót

