A felcsúti önkormányzat megkérte a kivitelezőt, hogy legyen olcsóbb az óvoda felújítása, olcsóbb lett

Kiderült, hogy a felcsúti Kastély Óvoda átalakítása során pótmunkák váltak szükségessé, ezért az önkormányzat ajánlatot kért a kivitelezőtől, a felcsúti Koch és S Kft.-től kerítés építésére, hátsó terasz építésére a terepadottságoknak megfelelően, 3 db mechanikus napernyőre, 3 db homokozóra, gumi burkolatra és terített gyepszőnyegre - vette észre az mfor.hu.

Október 12-ig meg is érkezett a bruttó 43,6 millió forintos ajánlat, amit az önkormányzat túl soknak tarthatott, ezért a polgármester az ár csökkentésére szólította fel a kivitelezőt:

"Kérjük a vállalkozót, hogy a pótmunkákra 2018. október 12. napján ajánlott árat, csökkenteni szíveskedjék."

A kivitelező ennek eleget is tett, hiszen az október 19-es testületi ülésen már be is terjesztették a szerződésmódosítást a csökkentett árral: a kivitelező 10,7%-kal olcsóbban vállalta a munkát, a település 8,2 millió forintot spórolt.

(Fotó: kastelyovi.hu)