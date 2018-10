Ankarába utazott a CIA vezetője a szaúdi újságíró megölésének ügyében

Törökországba utazott Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója hétfőn este, a látogatást hivatalosan nem jelentették be, és a The Washington Post című lap megkeresésére a CIA szóvivője nem is kívánt reagálni a hírre.

A lap nevük elhallgatását kérő tisztségviselőkre hivatkozva közölte az értesülést.

Haspel kedden érkezik Ankarába, amikor Recep Tayyip Erdoğan török elnök várhatóan helyi idő szerint kora délután beszédben tárja fel mindazt, amit Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai újságíró meggyilkolásáról a török hatóságok tudnak.

Amerikai elemzők szerint a CIA-igazgató ankarai látogatása jelzi az amerikai hírszerző közösség erőfeszítését, hogy részletesen megismerhesse és értékelje a törökök birtokában lévő információkat, beleértve azokat a törökök által már többször említett hang- és videofelvételeket, amelyek a gyilkosságot rögzítették. Az amerikai hírszerzés egyre szkeptikusabban fogadja a történtek szaúd-arábiai magyarázatát. A The Washington Post információi szerint figyelmeztették is a Fehér Házat, hogy a gyilkosságot nem követhették el a szaúdi vezetés tudta nélkül.

Hétfőn Donald Trump elnök újságírókkal közölte: „nem vagyok elégedett azzal, amit hallottam” Szaúd-Arábiából. Az elnök megismételte, hogy „a végére jár” az ügynek. „A vezető hírszerzőink ott vannak Törökországban. Majd meglátjuk, mire jutnak, holnap már többet tudok” – fogalmazott Trump. Hozzátette, hogy nemcsak Törökországban, hanem Szaúd-Arábiában is ott vannak az amerikai hírszerzők.

Közben az NBC televízió hétfő este közölte: Dzsamál Hasogdzsi hónapokkal a meggyilkolása előtt találkozott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg testvérével, Kálid bin Szalmán herceggel, aki jelenleg Szaúd-Arábia washingtoni nagykövete. A találkozó – az NBC szerint – a szaúdi nagykövetség washingtoni épületében volt, 2017 végén vagy 2018 elején. Hasogdzsi konzuli ügyek intézésére ment a nagykövetségre, ahol a diplomaták felismerték őt és azonnal hívták a nagykövetet.

Dzsamál Hasogdzsi és Kálid herceg mintegy félórán keresztül beszélgetett egymással, a megbeszélésekről azonban konkrétumok nem derültek ki. Az NBC három, meg nem nevezett forrása szerint – kettő közülük Hasogdzsi barátja – a nagykövet arra beszélte volna rá a Washington mellett élő újságírót, hogy térjen haza Szaúd-Arábiába. Hasogdzsi egyik barátja szerint a 30 éves Kálid herceg kifejezetten kedves és barátságos volt.

Az NBC információi szerint Kálid herceg és a királyi udvar tanácsosa, Abdullah al-Kahtáni – akit a múlt pénteken menesztettek a gyilkosságban játszott szerepe miatt – már legalább egy év óta arról győzködte Hasogdzsit, hogy térjen haza. Kahtáni az idén nyáron még magas pozíciót is ajánlott neki a királyi udvarban, vagy egy kutatóközpontban. „Oh, Dzsamál, gyere haza, hiányzol itt nekünk, minden meg van bocsátva, remek állást kapsz” – idézte az NBC Hasogdzsi barátját arról, hogyan próbálták hazacsábítani az újságírót.

Kihallgatták a szaúdi főkonzulátus további öt török dolgozóját Az Anadolu török állami hírügynökség szerint múlt pénteken 23 főkonzulátusi alkalmazottat már kihallgattak a hatóságok. Köztük volt a külképviselet sofőrje, műszaki karbantartója, könyvelője és ügyfélszolgálati munkatársa is. A hétfőn tanúvallomást tevőket beleértve ezen a héten várhatóan 22 dolgozót hallgatnak ki tanúként, köztük külföldi állampolgárokat is.

Védőőrizetbe helyezték a meggyilkolt szaúd-arábiai újságíró menyasszonyát Az értesülés szerint ezt Isztambul kormányzója rendelte el. A nőt ezentúl a török rendőrség a nap 24 órájában megfigyelés alatt tartja.A szaúdi uralkodó, Szalmán bin Abdel-Azíz és az ország trónörököse, Mohamed bin Szalmán egyébként vasárnap részvétét nyilvánította Hasogdzsi hozzátartozóinak.