Tényi a NAIH-hoz fordult a kameratörvény tervezete miatt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult a feljelentéseiről ismert Tényi István, miután Pintér Sándor belügyminiszter törvényjavaslatában azt kezdeményezte, a különböző hatóságok és intézmények térfigyelő kameráinak felvételeit egy közös tárhelyen kelljen tárolni.

Egy tárhelyen lesznek a térfigyelő kamerák felvételei A Pintér Sándor belügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a térfigyelő kamerák jelenleg szétszórtan tárolt felvételeit egy központi adattárolón őriznék, innen lehetne kikérni a törvény által megszabott rend szerint - írja a Népszava.

Tényi 13 oldalas beadványában a NAIH állásfoglalását kéri, ugyanis úgy véli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek, valamint az idén május óta hatályban levő uniós adatvédelmi rendeletnek, a GDPR-nak is meg kell felelnie. A bejelentő külön kitér az azonosított és az azonosítható kifejezések közti különbségre, melyre egy korábbi NAIH-állásfoglalás is utal, illetve felhívja a figyelmet arra a személyes adat kezelésének célhoz kötöttségére, arra, hogy bizonyos adatokat csak külön jogszabályi előírások rendelkezéseire lehet az adatkezelési cél megvalósítását követően is kezelni.