Ez még csak a kezdet - a Jobbik visszatért az utcára

A Jobbik egyedüliként tartotta meg a szavát, ténylegesen az ellenállás újára lépett október 23-án - jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Pintér Tamás.

Felidézte, a Bródy Sándor utcai hivatalos rendezvényükön videofelvételeken mutatták be a párt aznapi akcióit (többek között Polt Péter házának lelakatolását).

"A Jobbik sokadjára bizonyította, hogy az Orbán-rezsim egyetlen, valós erővel rendelkező, ütőképes ellenzéke"

- vezette fel Pintér Tamás a közmédia székházánál tett tartott spontán tiltakozásukat, szerinte ugyanis a bolsevik kormánnyal szembeni ellenállást „szellemi szabadságharccal” kell kezdeni.

Elmondta, mintegy 100-150 rendőr volt a Kunigunda utcában, többeket is igazoltattak. Miután elkezdődött a székház előtti másik rendezvény, a jobbikosok átvonultak a Fidesz-székház elé. Ott már egy tüntetőre 3-4 rendőr is jutott, akik bűncselekmény gyanújával akartak mindenkit igazoltatni, de azt nem tudták konkrét megfogalmazni, hogy mi a vád, így végül feloszlatták a blokádot – magyarázta a politikus.

"Ezzel szemben október 23-án az álbaloldal, és a magukat radikálisnak mondók is tétlenségükkel bizonyították, hogy a NER részei"

– fogalmazott Pintér Tamás.

Úgy vélekedett,

a Jobbik tegnap bizonyította, nemzeti pártként méltó Pongrátz Gergely örökségéhez,

tegnap nemcsak visszavették az utcákat, de ez még csak a kezdet.

Arra az újságírói kérdésre, hogy milyen lesz a folytatás, úgy válaszolt: "Azt észre fogják venni”.

Az Alfahír kíváncsi volt arra, hogy mi történt az Oktogonon kedd este a rendezvény után. Ugyanis egyszer csak a semmiből feltűntek a rendőrök, és újból igazoltatni akarták a földalattival érkező jobbikos képviselőket. Pintér Tamás elmondta, a rendőrök azt mondták az érdeklődésére, hogy a Lendvay utcai flashmob szervezőit keresték rajtuk. De annak nem volt szervezője - fűzte hozzá.

Elárulta azt is, hogy

civil ruhás rendőr kísérte a jobbikos képviselőket, akit ugyan egy idő után kiszúrtak a kisföldalattin, de nem tudták még akkor, mi lehet az őket követő férfi célja.

Kérdeztük a közmédiával szembeni bojkottról is, - Mirkóczki Ádám ezt ma a parlamentben is felajánlotta az ellenzéki képviselőknek. Pintér Tamás szerint nekik minden médium kérdésére válaszolni kell, de a Fidesz által több milliárdból működtetett állami propagandagépezet átlépett egy határt, de a pénteki Rágalominfón a közmédia is választ kaphat.

(Címlap- és borítókép: Béli Balázs / Alfahír)