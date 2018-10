Őrületes rendőri baki miatt nem tudták azonosítani a soroksári futónő gyilkosát

Már elfogásakor azonosíthatták volna Gyurik Krisztina gyilkosát. Az emberöléssel gyanúsított R. Szilveszter ugyanis a soroksári asszony meggyilkolásának helyszínéről magával vitte az asszony telefonját is, melynek adatait a nő férje átadta a rendőrségnek. A gyanúsítottat egy hónappal később kapták el, betörés miatt le is ültették, a nála levő telefonokat pedig letétbe helyezték. A Blikk úgy tudja, az áldozat telefonjának adatait az arra illetékes rendőr nem vitte be központi nyilvántartásba, így amikor a gyanúsítottnál levő telefonok adatait ellenőrizték, nem jelzett a rendszer, hogy körözött készülékről van szó.

„Miután kiderült számomra, hogy az áldozat telefonját találták meg védencem letétjében, azt hittem, Siófokon hibáztak, mert nem futtatták át a gyári számokat a központi nyilvántartásban. Múlt héten azonban bent jártam Szilveszternél a börtönben, és ő elmondta, hogy Siófokon szabályszerűen jártak el, csak éppen a gép semmit sem jelzett. Ebből arra következtetek, hogy Krisztina mobiljának adatai nem voltak rögzítve a rendőrségen. Nemcsak erről beszéltem az ügyfelemmel, abban is megállapodtunk, hogy továbbra sem tesz vallomást. Ha azonban bebizonyosodik, hogy valóban nála volt az áldozat telefonja, erre vonatkozólag beszélni akar a nyomozóknak” – nyilatkozta a bulvárlapnak Lichy József, R. Szilveszter ügyvédje.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a gyanúsított börtönbe vonulásakor négy telefont adott le letétbe, akkor azt valószínűsítettük, Krisztina készüléke is ezek közt van.

Kardosné Gyurik Krisztinát 2013 szeptemberében ölték meg Soroksáron kocogás közben. A helyszínen talált DNS-mintákat akkor még nem kellett összevetni a büntetés-végrehajtási intézetben ülők DNS-ével, így történhetett, hogy a más bűncselekmények elkövetés emiatt börtönbe küldött R. Szilvesztert sem hozták összefüggésbe a soroksári tragédiával.