Mészáros Lőrinc újra gázt szerel

Ahogy egy hete, úgy most is a volt felcsúti polgármester cége, a Mészáros és Mészáros Kft. által vezetett konzorcium nyert az NKM Földgázhálózati Kft. által kiírt közbeszerzési eljáráson - olvasható az uniós közbeszerzési értesítő legfrissebb számában. A 4,4 milliárd forintra rúgó keretmegállapodást Mészáros Lőrinc cége ezúttal is a siófoki Vabeko Kft.-vel közösen nyerte el.