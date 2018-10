Történelmi szintű hadgyakorlatba kezdett a NATO Észak-Európában

A Trident Juncture 2018 elnevezésű gyakorlatról a szokásokhoz híven a NATO előzőleg értesítette a Norvégiával szomszédos Oroszországot és orosz megfigyelőket is hívott a hadgyakorlatra, Moszkva részéről ehhez hasonló bizalomépítő lépés nem szokott történni.

"Egészen addig, ameddig hivatásukhoz méltón viselkednek, és elkerülik a veszélyes helyzeteket, egyáltalán nem tartom problémának, hogy megfigyelik a hadgyakorlatot" - mondta erről Jens Stoltenberg NATO-főtitkár.

Moszkva tiltakozott a művelet ellen, az orosz védelmi miniszter pedig figyelmeztetett: lehet, hogy országa kénytelen lesz reagálni a nyugati határán megerősödött NATO-tevékenységre.

Moszkva idén már Oroszország keleti részén maga is tartott hadgyakorlatot, szintén gigantikus méretűt: a Vosztok elnevezésű műveletben orosz biztonsági források szerint 300 ezer ember vett részt, nyugati diplomaták ezt a számot azonban túlzónak tartják.

A NATO-hadgyakorlaton a 29 szövetséges ország mellett a nem NATO-tag Svédország és Finnország is részt vesz. A műveleteket 50 ezer ember hajtja végre, kiegészülve mintegy 65 hadihajóval, 150 repülőgéppel és 10 ezer egyéb járművel. Bevetik például a Harry S. Truman Nimitz-osztályú repülőgéphordozót is. A hadműveletek védelmi jellegűek lesznek, de egyértelműen Oroszországnak szólnak, ötös cikkely szerinti feladatokat fognak végrehajtani, ez az alapelv a közös védelemről szól. A tervek szerint a szimulált háborúban támadás éri Norvégia északi részét, ezután a norvég haderő és a NATO Oslo környékéről indul felfelé, Trondheimnél lehet a védekezők és támadók találkozása, tengerészgyalogosokkal a partraszállás is terítékre kerül.

Ez a katonai szövetség legnagyobb, békeidőben végrehajtott hadgyakorlata. A gyakorlat helyszíne Norvégia keleti és középső része, az Atlanti-óceán északi vizei, valamint a Balti-tenger, továbbá igénybe veszik a finn és a svéd légteret is.