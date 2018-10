A Pokémon Go vatikáni verziójában szenteket kell gyűjtögetni

A Vatikán Jesus Christ Go néven saját alkalmazást fejlesztett, a Pokémon Go felépítését alapul véve - írja a hvg.hu. Az apró különbség annyi, hogy nem pokémonokat kell gyűjteni, hanem a katolikus egyház szentjeit és bibliai személyeket. Ha minden szereplő megvan, akkor létrejön az evangéliumi csapat és együtt követitek Jézus Krisztust. Így azért hamar unalomba fulladhatna a játék, de figyelni kell az avatarokra, mert éhen tudnak halni, plusz a vallásos téma miatt muszáj imádkozniuk is, ezekhez viszont ereklyéket kell gyűjteni. Ferenc pápa is áldását adta az applikációra.