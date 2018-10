Mégsem Andy Vajnáé a magángép, amivel felesége röptette orvoshoz a macskát a tengerentúlra

A VOMS Blog pár napja járt utána, vajon tényleg a kaszinókirályé-e az a luxusgép, amivel Vajna Tímea ilyen lezserül tudta le az állatorvost.

A végeredmény szerint a Gulfstream IV típusú gépmadár nem Andy Vajna, hanem egy bizonyos Alan Smolinisky tulajdona, aki egy ingatlanbizniszekből 700 millió dolláros vagyont összegazdálkodó amerikai üzletember. Jobban mondva az ő cégéé, a rendkívül hülye nevű It ’s like Waving a flag in the Albert Hall LLC-é.

A blog szerint Smolinisky és Vajna mindketten érintettek voltak egy 2014-es csődeljárási ügyben, ám ezen kívül látszólag nincs bizonyíték arra, hogy ennél szorosabb kapcsolatban állnának egymással.

Ennek ellenére felmerülhet a kérdés: miért adja kölcsön vagy bérbe magánrepülőgépét Andy Vajna feleségének egy amerikai üzletember, és vajon a filmügyi kormánybiztos - amennyiben tényleg ő intézte a dőzsölő állategészségügyi túrát - vajon milyen alapon fogad el ilyen jellegű szívességeket?

