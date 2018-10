Válts kategóriát - üljél te is a dugóban!

A dugók fővárosában büszkén hirdetik a BKV járművein:



Válts kategóriát: Szerezz jogosítványt állami támogatással!

Az utóbbi napokban a BKV járművein és megállókban is megjelentek azok a hirdetések, amelyek "kategóriaváltásnak" beállítva propagálják a jogosítványszerzést. A plakátkampány egyértelműen sugallja, az autós közlekedés magasabb rendű közlekedési forma a többinél.

Nos, a WC-re is autóval járók országában nagyon sok ember szívéhez áll közel ez a gondolkodás, mondván a sok ruppótlan nyomorogjon csak a BKV-n, különben is kényelmes az ülés, a reggeli vicces is műsor is ugyanolyan vicces mint tegnap, és persze amúgy is a cég fizeti a benzint, és tolja alám a céges autót. Majd azért araszolás közben posztolok a Facere, hogy ne égessetek falevelet, mert az árt a környezetnek.

A plakátkampány kieszelője nyilván nem is érti, hogy mi ezzel a baj. Pedig nagyon egyszerű, segítek:

Miközben a közösségi közlekedés egyre súlyosabb gondokkal küzd, a fejlesztéseket visszafogják vagy el sem indítják, ahol egységes közlekedési rendszereket barmolnak szét (HÉV-ek), ahol 2050-ben is felújított szovjet metrószerelvények járnak majd, ahol a versenyképtelen bérek miatt lasszóval is alig találni munkaerőt, ott közpénzből hirdetnek egy olyan, közpénzből indított programot, aminek jóvoltából még több autó állhat az egyébként is túlterhelt város útjain, még jobban roncsolva a környezetet és még inkább lassítva az alacsonyabb kategóriának tekintett közösségi közlekedést.

Érthető?

Fotó: Közlekedő Tömeg