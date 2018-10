Vajna Tímea, a cica és a luxusrepülő

Próbálok rájönni, sírjak vagy nevessek azon, hogy kardinális politikai kérdéssé emelkedett Andy Vajna feleségének Instagram-fotója. Az egész hisztéria, ami kialakult Vajna Tímea körül, a bulvártól még távolságtartó (noha kétségkívül egyre nehezebben kizárható a hétköznapokból) emberek számára normál esetben nem ütné meg az ingerküszöböt. És miért is kéne?

Kicsoda Vajna Tímea?

Egy bulvárceleb, aki öt évvel ezelőtt hozzáment a nála 38 évvel idősebb Andy Vajnához. Ez az ő kettőjük magánügye. Pont.

Vajna Tímea minden bizonnyal az átlagnál sokkal jobb, sőt, luxuskörülmények között tengeti az életét.

Engem őszintén szólva nem érdekel. Az sem, hogy mit oszt meg a közösségi oldalain. Az sem, hol, mikor, kivel és mit csinál, hogyan utazik, hová utazik vagy mennyi pénzt költ el naponta. Nehogy valaki félreértsen, nincs okom rá és nem is akarom megvédeni. Egész egyszerűen kívül esik az érdeklődési körömön Vajna Tímea élete és életvitele.

A férje, Andy Vajna más kérdés, ha azt vesszük, hogy a NER elitjének egyik prominensévé vált. Bár hozzátartozik az igazsághoz, hogy vagyonát - hollywoodi filmproducerként - már jóval magyarországi politikai és üzleti érdekeltségeinek kiterjesztése előtt megalapozta. Hosszú évek óta nem idegen tőle az a luxus, amire a felesége a közösségi oldalakon keresztül időnként ablakot nyit. Vajna Tímea egyébként semmi olyat nem tesz, amit ne tenne meg minden felhasználó a közösségi oldalakon. Kirakatba teszi a számára legjobb és legszebb élményeit. Egy-egy megosztás előtt pedig nem végez filozófiai vagy morális számvetést önmagában. Miért is tenné? Miért lenne kivétel?

A közösségi oldalak lényege a magamutogatás és a kivagyiság lájkvadász ünnepeltetése. Lehet ezt kárhoztatni, de leginkább erre annak lehet jogalapja, aki még nem regisztrált egyetlen egy közösségi oldalra sem, és még soha nem osztott meg semmit sem.

Vajna Tímea a bulváron kívül azért került a politika célpontjába, mert a férje Andy Vajna, az Orbán-kormány filmügyi kormánybiztosa, aki a Napi.hu pénzügyi hírportál 2018-as összeállítása szerint Magyarország 14. leggazdagabb és 5. legbefolyásosabb személye.

A magyar sajtó oknyomozói bőven szolgáltattak adalékot ahhoz, hogy miért is érdemes odafigyelni Vajnára. Legalábbis ami a politikai és üzleti kapcsolatait illeti. Erősen kötődik Habony Árpádhoz és Rogán Antalhoz, továbbá két hete együtt szelfizett Orbán Viktorral, illetve a Magyarországon a Terminátor következő részét forgató Arnold Schwarzeneggerrel. Tehát közvetlen jó kapcsolatot ápol a magyar miniszterelnökkel is. Az is tény, hogy Vajna komoly szerepet kapott a kormányzati propagandasajtó létrehozásában. A TV2 Csoportot még 2015-ben vásárolta meg (a 444.hu nemrégiben azt írta, hogy ezt hamarosan továbbadja a másik NER-oligarchának, Mészáros Lőrincnek), majd 2016-ban a Rádió 1-et, végül 2017-ben a több sajtóorgánumot is kiadó Lapcom Zrt.-t.

Vitathatatlan, hogy Andy Vajna nagyon is fontos fogaskereke a NER-nek, vagyonának gyarapodása összefonódik az Orbán-kormány regnálásával, érdekeltségeivel maga is a hazai politika formálói közé tartozik. Andy Vajna is felelőse a politika elbulvárosításának, lőszergyárat adott a karaktergyilkos revolvermédiának. Ha így nézzük, felesége egy olyan lövészárokharc kereszttüzébe került, aminek első lövéseit arról az oldalról adták le, amelynek beszállítója lett.

Ugyanakkor, ahogy bennem, talán másokban is, akik még a józanság talaján állnak, felmerül a kérdés, tényleg a politika színpadára kell-e állítani Vajna Tímea bulvársajtóba illő Instagram-megosztásait. Persze sok példát lehetne hozni arra is, amikor a – részben Andy Vajna érdekeltségeibe tartozó – kormánypárti propagandasajtó éppen a bulvárt használta fel, hogy célirányosan besározza az ellenzéki politika résztvevőit. Csak hát jó lenne végre, ha nem úgy tűnne, hogy az egész magyar politikát a Ripost és a Lokál írja.

Nem tagadom, lehet, hogy ez még pár évig egy naiv igény lesz.

