Damoklész kardja lesújt

Október 24. előtt a szokottnál is jobban megélénkült az olasz tüzérség működése, különösen a Felső-Piave mentén, a Monte Grappa szakaszán, ahová az első lökés zúdult.

Az osztrák-magyar erőkkel szemben a negyedik olasz hadsereg 14 ezer, különböző kaliberű ágyúja szórta a halált.

A Monarchia kilenc hadosztálya állt szemben az antant hét támadó hadosztályával, melyek közt az olaszok mellett akadtak francia, brit, amerikai, sőt cseh seregtestek is.

A védők számbeli fölényének köszönhető, hogy az első napokban sikerült tartani a vonalat, sőt még kisebb ellentámadásokra is sor került, délen a briteknek pedig csak a Papadopoli-szigetet sikerült bevenniük, ám itt a heves esőzések most őket akadályozták a továbbjutásban.

27-ére azonban a szegényes készletek elapadtak, nem volt több tartalék, az antant-erők pedig átjutottak a Piavén és hídfőket létesítettek a bal parton. Ennek ellenére nem mindenki látta reménytelennek a helyzetet. Az első vonalban harcoló 83-asok ezredtörténetében Doromby még reménykedve ír erről a napról:

"(...) a támadás igen lassan tudott csak tért nyerni. A magasabb parancsnokságok tájékoztató közléseiből értesültünk arról is, hogy a betörés színhelyéin több hadosztályt vontak össze ellentámadás céljából és hogy az sikerrel kecsegtetett."

Ugyanitt olvashatjuk, hogy a propaganda továbbra is legalább olyan hevességgel igyekezett megdolgozni csapatainkat, mint az ellenséges tüzérség:

"Arcvonalzászlóaljunknál ezalatt egyik este a Piave túlsó partjáról cseh nyelven lázító beszéd volt hallható. Másnap, már előre, néhány löveget, aknavetőt és géppuskát helyeztünk készenlétbe, hasonló szónokok fogadására. Mikor azután az izgató beszéd megismétlődött, azt oly hatalmas összpontosított tűzzel hallgattattuk el, hogy az olaszok bizonyára meggyőződtek hasonló próbálkozások kilátástalanságáról."

A gyalogezred azonban még 29-én is hiába várta az ellentámadási parancsot, ennek elmaradásáról Doromby így számol be:

"Az erkölcsök megmételyezése, amely az egész Monarchiában úrrá lett, alkalmas ügynökök útján eljutott egészen a hadtápterületekig. Különösen a menetzászlóaljak hozták magukkal a mérgező csirákat, amelyeket sikerült beoltaniok az ugyancsak hátrább táborozó "beavatkozó" hadosztályok csapataiba (sőt egyes helyeken az arcvonalcsapatokba is.) így történt azután, hogy amikor az ellentámadás megindult, több csapat megtagadta az engedelmességet, sőt egyes ezredek teljesen feloszolva, el is indultak hazafelé. Sajnos, olyanok is, amelyek dicső hadtörténelmi múlttal rendelkeztek."

Az ezred helytállásáról azonban mindent elárul, hogy még egy nappal később is keményen tartották magukat az olasz átkelési kísérletekkel szemben, és két kibontakozó hídfőt is visszanyomtak a folyóba. Csak azt követően vonultak vissza állásaikból, hogy a jobb szárnyukat biztosító 33-as horvátokat hátrébb vonták:

"Elérkezett tehát az utolsó óra, hogy a már reggel kiadott hadosztályparancsnak eleget tegyünk és állásainkat - mivel azokat az ellenség már nemcsak jobbról, de hátában is fenyegette, kiürítsük. Hangsúlyozzuk, nem legyőzve, sőt anélkül, hogy az ellenség abból egy tapodtat is eltudott volna foglalni. A tüzérséget már délután 5 órakor kivonták az állásokból, mire pedig sötétedni kezdett, ezredünk is megkezdte a visszavonulást a Motta di Livenza felé vezető országúton."

A világháború során a magukat sokszorosan kitüntető budapesti 1-es honvédek is az első vonalban hadakoztak. Dereánó Ödön a következőképp írja le a sorsdöntő viszontagságokat az ezredtörténetben:

"(Október 24-én) amikor már embereink a pokoli zenebonától félőrülten vagy teljes elfásultságban várták a minden pillanatban bekövetkezhető elmúlást, délután 3 óra felé megkezdődött az ellenséges gyalogság támadása. Megerősített előőrsvonalunk mindenhol bámulatos elszántsággal állt ellen az olasz támadó oszlopok lökéseinek. (...) Az ellenség a késő délutáni órákban nagyobb erők bevonásával újból megindítja támadását jobbszárnyunk és az ehhez csatlakozó 50. hadosztály ellen, Alano irányában. Támadását rövid időre sikerült most is megállítani, de a több hullámban előnyomúló olasz erők nyomása rést ütött sorainkban és állásainkba betörtek (...). Minthogy tartalékainkat még a csoportosítás felvételekor mind előre vonták, a harcba azonnal be is avatkoztak és több órás váltakozó kimenetelű küzdelem után elvesztett állásainkat visszaszereztük."

Az ezred védőszakasza mögött azonban rohamosan bomlott föl a rend, a csapatoknak hamarosan nem csak a betörő ellenséggel kellett megküzdenie:

"Október 25-én már a küzdővonal megerősítésére előrevont cseh alakulatok legénysége a hadtestparancsnokság székhelyén átvonulva, Mel városában garázdálkodik és a fegyelem köztük teljesen felbomlik. Ezért Scotti gyalogsági tábornok, hadtestparancsnokunk hadosztályunk rohamzászlóaljának két századát géppuskával megerősítve kirendeli a rend fenntartására és a hadtestparancsnokság biztosítására, ezzel a megjegyzéssel:

"Honvédek, már csak rátok számíthatok!"

26-án az olaszok már gázgránátokkal lőtték az elkeseredetten védekező budapestieket, de ők továbbra is rendületlenül kitartanak, egész a visszavonulási parancsig.